ΗΠΑ: Σε τουλάχιστον 15 Πολιτείες η Όμικρον

Σε περίπου 15 αμερικανικές πολιτείες έχει εντοπιστεί η παραλλαγή Όμικρον, όμως η παραλλαγή Δέλτα παραμένει η επικρατούσα στα κρούσματα Covid-19 στις ΗΠΑ, ανέφερε η επικεφαλής των αμερικανικών Κέντρων για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών.

«Γνωρίζουμε πως έχουμε μερικές δεκάδες κρούσματα και τα παρακολουθούμε στενά. Και καθημερινά ακούμε για όλο και περισσότερα πιθανά κρούσματα, επομένως αυτός ο αριθμός είναι πιθανόν να αυξηθεί», δήλωσε η διευθύντρια των CDC Ροσέλ Βαλένσκι, σε μια συνέντευξη στο ABC News, προσθέτοντας πως χρειάζονται περισσότερα στοιχεία.

Τουλάχιστον 15 πολιτείες ανακοίνωσαν κρούσματα της Όμικρον: η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κονέτικατ, η Χαβάη, το Μέριλαντ, η Μασαχουσέτη, η Μινεσότα, το Μιζούρι, η Νεμπράσκα, το Νιου Τζέρσεϊ, η Νέα Υόρκη, η Πενσιλβάνια, η Ουάσιγκτον και το Ουισκόνσιν, σύμφωνα με έναν απολογισμό του Reuters.

Η Λουιζιάνα ανέφερε επίσης ένα ύποπτο κρούσμα, ενώ το πρόσωπο που ανακοινώθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ είχε προηγουμένως ταξιδέψει στην Τζόρτζια, η οποία επίσης γνωστοποίησε το θετικό τεστ.

Εντούτοις, η Βαλένσκι είπε πως η Δέλτα αντιπροσωπεύει τα περισσότερα κρούσματα στις ΗΠΑ και καθώς τα εμβόλια είναι γνωστό πως προστατεύουν έναντι της νοσηλείας και του θανάτου, υγειονομικοί αξιωματούχοι ελπίζουν πως θα αμβλύνουν επίσης τον αντίκτυπο της Όμικρον.

Σύμφωνα με την αξιωματούχο, εκ των 90.000-100.000 κρουσμάτων την ημέρα, το 99.9% αυτών είναι παραλλαγή Δέλτα.

«Αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ ένα θέμα με τη Δέλτα», τόνισε η Βαλένσκι.

