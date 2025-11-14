ΗΠΑ: Πιέζουν το Συμβούλιο Ασφαλείας να ενστερνιστεί το σχέδιο Τραμπ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Πιέζουν το Συμβούλιο Ασφαλείας να ενστερνιστεί το σχέδιο Τραμπ

Η Ουάσιγκτον παρότρυνε χθες Πέμπτη το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να «ενωθεί» και να εγκρίνει σχέδιο απόφασης με το οποίο θα ενστερνιστεί το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποιώντας εναντίον των «σοβαρών» αρνητικών συνεπειών για τους Παλαιστίνιους σε διαφορετική περίπτωση.

«Οι προσπάθειες να σπαρθεί διχόνοια τώρα – καθώς η συμφωνία για την απόφαση τελεί υπό ενεργή διαπραγμάτευση – έχουν σοβαρές, απτές και εντελώς αποφευκτές συνέπειες για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η μόνιμη αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στον ΟΗΕ.

«Η κατάπαυση του πυρός είναι εύθραυστη και παροτρύνουμε το Συμβούλιο (Ασφαλείας) να ενωθεί και να προχωρήσει για να εγγυηθεί την απελπιστικά αναγκαία ειρήνη», συνεχίζει το κείμενο, που κάνει λόγο για «ιστορική ευκαιρία να ανοίξει ο δρόμος για διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή» μέσω της «υποστήριξης» του σχεδίου απόφασης.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Αμερικανοί άρχισαν επίσημα διαπραγματεύσεις με τα άλλα κράτη μέλη του ΣΑ για σχέδιο απόφασης που «υποστηρίζει» το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, το οποίο επέτρεψε να τεθεί σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο όπου μαινόταν για πάνω από δυο χρόνια ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς.

Η τρίτη εκδοχή του κειμένου, που περιήλθε χθες σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, «χαιρετίζει» πάντα τη δημιουργία «επιτροπής ειρήνης» της οποίας υποτίθεται θα ηγείται ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ και θα είναι όργανο «μεταβατικής διακυβέρνησης», με εντολή ως τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2027.

Ακόμη, «εξουσιοδοτεί» την ανάπτυξη «διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης» (ΔΔΣ) η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει «όλα τα απαραίτητα μέσα για να ασκεί την εντολή της σεβόμενη το διεθνές δίκαιο»: να εγγυηθεί την ασφάλεια των συνόρων σε συνεργασία ιδίως με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας με τον αφοπλισμό «μη κρατικών ένοπλων οργανώσεων», την προστασία των αμάχων, την εκπαίδευση παλαιστινιακού αστυνομικού σώματος…

Αντίθετα με τις προηγούμενες εκδοχές του, το πιο πρόσφατο κείμενο που διανεμήθηκε αναφέρεται σε – μελλοντικό – παλαιστινιακό κράτος.

Μετά τη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής και αφού προχωρήσει η ανοικοδόμηση στη Λωρίδα της Γάζας «μπορεί εντέλει να υπάρχουν οι συνθήκες για έναν αξιόπιστο δρόμο προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και καθεστώς κράτους», αναφέρει το κείμενο, διαβεβαιώνοντας πως οι ΗΠΑ θα προωθήσουν «διάλογο ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους» για να κλειστεί συμφωνία με «πολιτικό ορίζοντα προς ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη».

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωνε προχθές Τετάρτη αισιόδοξος όσον αφορά την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του σχεδίου αυτού, κάνοντας λόγο για «πρόοδο ως προς τη φρασεολογία» και εκφράζοντας την προσδοκία πως θα υιοθετηθεί «πολύ σύντομα».

Αν και φαίνεται πως αρκετά κράτη μέλη του ΣΑ καταρχήν τάσσονται υπέρ της δημιουργίας της «επιτροπής ειρήνης» και της διεθνούς δύναμης, διπλωματικές πηγές επισημαίνουν πως υπάρχουν αρκετά ερωτήματα για το κείμενο: ιδίως για την απουσία μηχανισμού ελέγχου από το Συμβούλιο Ασφαλείας, για τον ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής και για συγκεκριμένες διαστάσεις της εντολής της ΔΔΣ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο εδώλιο οι ψυχίατροι- στο πλευρό τους η ΕΙΝΑΠ

Αντιμετωπίστε το άγχος μέσα σε 2 λεπτά – Ποια είναι η τεχνική που προτείνουν ειδικοί

Temu – Shein: Τι αλλάζει με τα δέματα κάτω των 150 ευρώ

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς μπορείτε να ελαφρύνετε το εκκαθαριστικό σας και να πληρώσετε λιγότερους φόρους το 2026

Google: Όλα όσα διορθώνει η επικείμενη ενημέρωση για τα Pixel

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
01:17 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συναγερμός στο Κίεβο από νέα μαζική ρωσική επίθεση – Ήχησαν οι σειρήνες

Οι ουκρανικές δυνάμεις αεράμυνας τέθηκαν σε πλήρη επιφυλακή τα ξημερώματα της Παρασκευής και υ...
00:17 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Γάζα: Επιστρέφει στο Ισραήλ φέρετρο με λείψανα που φέρονται να ανήκουν σε όμηρο της Χαμάς

Κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβε την Πέμπτη, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ένα φ...
23:45 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος που θα μας βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και τα κινεζικά συμφέροντα

Την πρώτη της συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση παραχώρησε στον ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου ...
23:30 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Καραϊβική: Τέσσερις νεκροί κατά την επίθεση αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν την Τρίτη σκάφος στην Καραϊβική, το οποίο φέρεται να δια...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα