ΗΠΑ: Οριστική άρση κυρώσεων κατά της Συρίας – Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις

Σύνοψη από το

  • Την οριστική άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί από τις ΗΠΑ στη Συρία ενέκρινε χθες Τετάρτη, το αμερικανικό Κογκρέσο, ανοίγοντας τον δρόμο για εκ νέου αμερικανικές επενδύσεις στη χώρα.
  • Η κατάργηση του λεγόμενου νόμου Caesar, που είχε θεσπιστεί το 2019, περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την εθνική στρατηγική άμυνας και εγκρίθηκε από τη Γερουσία με 77 ψήφους υπέρ.
  • Ο επικεφαλής της συριακής διπλωματίας Άσαντ ας Σιμπάνι εξήρε την ψηφοφορία, δηλώνοντας πως «ανοίγει νέους ορίζοντες για τη συνεργασία». Το νέο καθεστώς στη Δαμασκό αναζητεί κεφάλαια για την ανοικοδόμηση, το κόστος της οποίας εκτιμάται πως μπορεί να ξεπεράσει τα 216 δισεκατομμύρια δολάρια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Οριστική άρση κυρώσεων κατά της Συρίας – Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις

Την οριστική άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί από τις ΗΠΑ στη Συρία επί των ημερών της προεδρίας του Μπασάρ αλ Άσαντ, ενέκρινε χθες Τετάρτη, το αμερικανικό Κογκρέσο. Με την απόφαση αυτή ανοίγει ο δρόμος για εκ νέου αμερικανικές επενδύσεις στη χώρα που έχει υποστεί ανυπολόγιστες καταστροφές έπειτα από σχεδόν δεκαπενταετή εμφύλιο πόλεμο.

Η κατάργηση του λεγόμενου νόμου Caesar, που είχε θεσπιστεί το 2019 στην πρώτη θητεία του τότε προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την εθνική στρατηγική άμυνας (NDAA). Το κείμενο εγκρίθηκε από τη Γερουσία με 77 ψήφους υπέρ και 20 κατά.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε ήδη ταχθεί υπέρ την περασμένη εβδομάδα και το κείμενο πλέον απλά μένει να επικυρωθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε καταστήσει σαφές πως τασσόταν υπέρ της ακύρωσης του νόμου. Η εφαρμογή του ανεστάλη εξάλλου δυο φορές για έξι μήνες, μετά την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ τον Μάιο περί άρσης των κυρώσεων της Ουάσιγκτον στη Δαμασκό, στο πλαίσιο της εξομάλυνσης των διμερών σχέσεων.

Ο επικεφαλής της συριακής διπλωματίας Άσαντ ας Σιμπάνι εξήρε μέσω X την ψηφοφορία στη Γερουσία, που «ανοίγει νέους ορίζοντες για τη συνεργασία και την εταιρική σχέση ανάμεσα στη χώρα μας και στον υπόλοιπο κόσμο».

Ο νόμος Caesar επέβαλε δραστικές κυρώσεις στην κυβέρνηση του Μπασάρ αλ Άσαντ, αποκλείοντας τη Δαμασκό από το διεθνές τραπεζικό σύστημα κι αποτρέποντας κάθε συναλλαγή με τη χρήση αμερικανικών δολαρίων.

Αν και η εφαρμογή του είχε ανασταλεί, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούσαν πως θα μπορούσε να βλάψει την εμπιστοσύνη επενδυτών αν δεν ακυρωνόταν.

Ο de facto ηγέτης της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα συναντήθηκε τη 10η Νοεμβρίου στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Επρόκειτο για την πρώτη φορά που αρχηγός του συριακού κράτους επισκέφθηκε την αμερικανική προεδρία από την ανεξαρτησία της χώρας το 1946 και τον καθαγιασμό του πρώην τζιχαντιστή, που μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο στην εξουσία πιστώθηκε πως έβγαλε τη Δαμασκό από τη διεθνή απομόνωση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τον είχε ήδη συναντήσει όταν ταξίδεψε στον Κόλπο τον Μάιο, ανακοινώνοντας τότε την άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Έπειτα από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου, το νέο καθεστώς στη Δαμασκό αναζητεί κεφάλαια για την ανοικοδόμηση, το κόστος της οποίας εκτιμάται πως μπορεί να ξεπεράσει τα 216 δισεκατομμύρια δολάρια, κατά την Παγκόσμια Τράπεζα.

Η ακύρωση του νόμου «είναι αποφασιστικό βήμα για να δοθεί στον συριακό λαό αληθινή ευκαιρία να προχωρήσει στην ανοικοδόμηση έπειτα από δεκαετίες αδιανόητων δεινών», έκρινε η δημοκρατική γερουσιαστής Τζιν Σαχίν.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορείτε να εντοπίσετε το ποντικάκι που κρύβεται πίσω από όλα τα μανιτάρια; Μόνο όσοι έχουν τα μάτια γερακιού μπορούν να λύ...

Το «λουλούδι σκαντζόχοιρος» που μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό, να μειώσει τη φλεγμονή και να ρυθμίσει το σάκχαρο

Φοροδιαφυγή: Ποιοι φορολογούμενοι κινδυνεύουν να πληρώσουν «τσουχτερά» πρόστιμα

ΕΛΣΤΑΤ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις ηλεκτρονικές παραγγελίες των επιχειρήσεων

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
06:39 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Οι τελευταίες εξελίξεις στην εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur

Την ώρα που στο COREPER εξελίσσονταν κρίσιμες τεχνικές διαπραγματεύσεις για τις ρήτρες ασφαλεί...
06:35 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Ρεκόρ εσόδων για τον Παναμά από τα τέλη διέλευσης της Διώρυγας

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκαν τα έσοδα του Παναμά από τα τέλη διέλευσης της Διώρυγας...
06:23 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Σύνοδος Κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια: Μήνυμα χωρίς ομοφωνία για τη διεύρυνση

Με ισχυρή πολιτική δήλωση αλλά χωρίς επίσημα συμπεράσματα ολοκληρώθηκε στις Βρυξέλλες η Σύνοδο...
06:08 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Νέο πακέτο στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας 11,1 δισ. δολαρίων στην Ταϊβάν

Οι ΗΠΑ ενέκριναν τη δεύτερη πώληση πακέτου εξοπλισμών στην Ταϊβάν μετά την επιστροφή του Ντόνα...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα