ΗΠΑ: Ο Τραμπ σε ρόλο… διακοσμητή – Το εντυπωσιακό make over σε ιστορικό μπάνιο του Λευκού Οίκου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (31/10) ότι ανακαίνισε το μπάνιο του υπνοδωματίου Λίνκολν, προσθέτοντας άλλη μια προσωπική πινελιά στη διακόσμηση του Λευκού Οίκου – αφότου διακόσμησε με χρυσό το εσωτερικό του και αφαίρεσε αρκετό από το γρασίδι στον Κήπο των Ρόδων για να το στρώσει με πέτρα.

Ο Τραμπ, ο οποίος επικρίθηκε από συντηρητές και στελέχη των Δημοκρατικών για τις πολυτελείς παρεμβάσεις του στον Λευκό Οίκο, αποκάλυψε την εικόνα του ανακαινισμένου μπάνιου μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Truth Social.

«Ανακαίνισα το μπάνιο (του υπνοδωματίου) Λίνκολν στον Λευκό Οίκο. Είχε ανακαινιστεί τη δεκαετία του 1940 σε στυλ art deco με πράσινα πλακάκια, κάτι που δεν ταίριαζε στην εποχή Λίνκολν», ανέφερε ο Τραμπ, παραθέτοντας φωτογραφίες του μπάνιου πριν και μετά την ανακαίνιση.

«Το έκανα με μαύρο και άσπρο γυαλισμένο Statuary μάρμαρο» που, όπως εξήγησε, «ταιριάζει πολύ με την εποχή του Αβραάμ Λίνκολν» και «θα μπορούσε να είναι το μάρμαρο που υπήρχε αρχικά εκεί».

Τα πράσινα πλακάκια στο συγκεκριμένο μπάνιο είχαν τοποθετηθεί επί προεδρίας Χάρι Τρούμαν (1945-1953), σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας Washington Post το 2007. Εκείνη την εποχή, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους ο νεότερος και η πρώτη κυρία Λόρα Μπους είχαν προχωρήσει σε ανακαίνιση του υπνοδωματίου Λίνκολν, το οποίο ο 16ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποιούσε ως γραφείο. Στο άρθρο της Washington Post αναφέρεται πως το ζεύγος Μπους είχε αφήσει αμετάβλητο το «καλά διατηρημένο» μπάνιο.

Κατασκευή μεγαλοπρεπούς αίθουσα δεξιώσεων

Οι εσπευσμένες εργασίες κατεδάφισης που ξεκίνησαν πρόσφατα στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου προκειμένου να επιτρέψουν την υλοποίηση του οράματος Τραμπ για κατασκευή μεγαλοπρεπούς αίθουσας δεξιώσεων 8.360 τ.μ. έχουν επικριθεί έντονα, επειδή δεν προηγήθηκε διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης.

Παρότι αρκετοί πρόεδροι των ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σε ανακαινίσεις δωματίων του Λευκού Οίκου, ο ζήλος που έχει επιδείξει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το θέμα είναι αξιοσημείωτος. Από τότε που ξεκίνησε την δεύτερη θητεία του, τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει τοποθετήσει χρυσά στολίδια και αγαλματίδια στο Οβάλ Γραφείο, αφαίρεσε το γρασίδι στο κέντρο του Κήπου των Ρόδων και έστρωσε το σημείο με πέτρα, κρέμασε πορτρέτα του σε αρκετούς τοίχους και πρόσθεσε τεράστιες αμερικανικές σημαίες που δεσπόζουν στον περίβολο του Λευκού Οίκου.