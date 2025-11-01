Euroleague: Η ευρηματική ανάρτηση των Μονεγάσκων για τη νίκη επί του Παναθηναϊκού – «Σε ευχαριστώ…»

Η Μονακό επικράτησε του Παναθηναϊκού νωρίτερα την Παρασκευή (31/10) στο Πριγκιπάτο. Οι Μονεγάσκοι γνωστοί για τις ευρηματικές τους αναρτήσεις, ειδικά έπειτα από παιχνίδια με τους δύο «αιώνιους», έμειναν πιστοί στις… συνήθειές τους και θέλησαν με τον τρόπο τους να «τσιγκλίσουν» τους «πράσινους».

Μονακό – Παναθηναϊκός 92-84: Νταμπλ Σπανούλη επί των «αιωνίων»

Με μια ακόμη σκηνή από ταινία, η Μονακό ευχαριστεί τον Παναθηναϊκό για την αγωνιστική τους συνάντηση με το σχόλιο «As always, thank you for another good time», που σε πιο ελεύθερη απόδοση θα μποορύσε να μεταφραστεί ως «Όπως πάντα, ευχαριστώ για ακόμα μια ωραία βραδιά». Κάτω από τη σκηνή ειναι η φωτογραφία του Τζέριαν Γκραντ με έναν αντίπαλό του.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη νίκη τους στο ΣΕΦ την περασμένη αγωνιστική, οι Μονεγάσκοι έκαναν μια ανάρτηση αφιερώνοντας τον θρίαμβό τους στον Παναθηναϊκό, αν και λίγο μετά την κατέβασαν.

