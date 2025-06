ΗΠΑ: Ο… «δείκτης πίτσας» είχε προβλέψει την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν – Τι είναι το «Pentagon Pizza Report»

Οι παραγγελίες πίτσας μπορούν να προβλέψουν τις γεωπολιτικές κρίσεις; Αυτή τη θεωρία υπερασπίζονται οι παρατηρητές του «δείκτη πίτσας» οι οποίοι διαπίστωσαν ότι το βράδυ της Πέμπτης, την ώρα που το Ισραήλ ετοιμαζόταν να βομβαρδίσει το Ιράν, οι παραγγελίες κατέγραφαν άνοδο.

Η βασική ιδέα είναι ότι κάθε φορά που συμβαίνει ένα μεγάλο γεγονός, στο οποίο εμπλέκονται οι ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή, οι εργαζόμενοι στο Πεντάγωνο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τον Λευκό Οίκο μένουν έως αργά το βράδυ στα γραφεία τους. Και έτσι αυξάνονται οι παραγγελίες, ιδίως πίτσας, στην Ουάσινγκτον και τα περίχωρά της.

Η θεωρία αυτή είναι πολύ δημοφιλής στο διαδίκτυο και μάλιστα υπάρχουν ειδικά φόρουμ στο Reddit και ένας λογαριασμός στην πλατφόρμα Χ με την ονομασία “Pentagon Pizza Report” (Αναφορά Πίτσας Πενταγώνου), με 38.000 ακολούθους. Ο λογαριασμός αυτός καταγράφει πότε οι παραγγελίες σε ένα κατάστημα της αλυσίδας Domino’s, που βρίσκεται κοντά στο υπουργείο Άμυνας, ξεπερνούν το συνηθισμένο επίπεδο. Σύμφωνα με αυτόν τον λογαριασμό, αυτό συνέβη και το βράδυ της Πέμπτης, όταν κορυφώθηκαν οι παραγγελίες λίγο πριν κλείσει η πιτσαρία και λίγο πριν ξεκινήσει η ισραηλινή επίθεση στο Ιράν.

Οι χρήστες του διαδικτύου εκτιμούν ότι η θεωρία επιβεβαιώθηκε μέσω μιας ανάρτησης του Αμερικανού πρεσβευτή στο Ισραήλ, του Μάικ Χάκαμπι, ο οποίος κάλεσε τον κόσμο, μερικά λεπτά πριν από τα πλήγματα, «να προσευχηθεί για την Ιερουσαλήμ».

Ο «δείκτης πίτσας» δεν είναι κάτι το καινοφανές στην Ουάσινγκτον. Αύξηση των παραγγελιών είχε καταγραφεί πριν από την εισβολή των ΗΠΑ στη Γρενάδα, στις αρχές της δεκαετίας του ’80 και κατά την κρίση του Παναμά, το 1989. Σύμφωνα με το περιοδικό Time οι παραγγελίες εκτοξεύτηκαν και τη νύχτα πριν από την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ.

Ένας χρήστης του Reddit αναρωτήθηκε πάντως εάν αυτός ο δείκτης αντιπροσωπεύει «έναν πραγματικό κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια».

With less than 8 minutes left to closing time, this Dominos continues to experience very high levels of activity. pic.twitter.com/CD61SLrVz2

— Pentagon Pizza Report (@PenPizzaReport) June 13, 2025