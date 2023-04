ΗΠΑ: Νέο περιστατικό ένοπλης βίας – Ένας νεκρός στην Ουάσινγκτον

Νέο περιστατικό πυροβολισμών σημειώθηκε σήμερα στις ΗΠΑ, αυτή την φορά στην Ουάσινγκτον, μία ημέρα μετά τη ομαδική εκτέλεση έξι ατόμων στο Λούιβιλ του Κεντάκι.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμα τρεις τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που έπεσαν κοντά σε γραφείο τελετών στη βορειοανατολική Ουάσινγκτον την Τρίτη, σύμφωνα με την τοπική Αστυνομία. Πάντα σύμφωνα με την αστυνομία δεν είναι σαφές αν οι πυροβολισμοί συνδέονται με το γραφείο κηδειών ή με την κηδεία που είχε μόλις ολοκληρωθεί. Η κηδεία πάντως αφορούσε και αυτή θύμα ένοπλης βίας.

Ο δράστης άνοιξε πυρ εναντίον πολλών ανθρώπων που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από το συγκεκριμένο γραφείο τελετών, δήλωσε ο αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Robert Contee σε συνέντευξη Τύπου.

DC Police Chief Robert Contee says the victims appeared to be targeted at the 4000 bl Benning NE shooting. He said he’s not sure why someone would target people at a funeral. (@wusa9) pic.twitter.com/gGSM60WCrz

— John Henry (@JohnHenryWUSA) April 11, 2023