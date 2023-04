ΗΠΑ: Ο μακελάρης του Λούιβιλ μετέδιδε live την εκτέλεση στο Ίντερνετ – Είχε νόμιμα αγοράσει το όπλο

Νόμιμα είχε αγοράσει ο μακελάρης του Λούιβιλ το τυφέκιο εφόδου με το οποίο σκότωσε τους συναδέλφους του στην Τράπεζα, δήλωσε η αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, πυροδοτώντας ακόμα ένα κύμα αντιπαράθεσης μεταξύ οπαδών και πολέμιων της οπλοφορίας στις ΗΠΑ.

Ο ηλικίας 23 ετών Κόνορ Στέρτζον ο τραπεζικός υπάλληλος που χθες Δευτέρα πυροβόλησε και σκότωσε πέντε συναδέλφους του, και τραυμάτισε άλλους εννέα ανθρώπους στο υποκατάστημα της Old National Bank όπου εργαζόταν, είχε αγοράσει νόμιμα το τυφέκιο εφόδου που χρησιμοποίησε στην επίθεση, ανέφερε σήμερα σε δημοσιογράφους η αρχηγός της αστυνομικής διεύθυνσης του Λούιβιλ, Τζάκλιν Γκουίν-Βιλαροέλ. Το όπλο είχε αγοραστεί από κατάστημα στις 4 Απριλίου, διευκρίνισε.

Ο Στέρτζον πυροβολήθηκε και πέθανε αλλά δεν είναι σαφές ακόμα αν ο ίδιος έβαλε τέλος στη ζωή του ή αν σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες του CNN, ο μακελάρης είχε μόλις ενημερωθεί ότι θα απολυόταν.

Louisville Metro Police Chief Jacquelyn Gwinn-Villaroel says the bank shooter “purchased the weapon legally from one of the local dealerships.” pic.twitter.com/Ycz8QaRObR

