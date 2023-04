Netflix: Νεκρή μέσα στο σπίτι της διάσημη ηθοποιός

Νεκρή μέσα στο σπίτι της, βρέθηκε το 26χρονο μοντέλο και ηθοποιός της νοτιοκορεάτικης σειράς του Netflix “Zombie Detective”, Jung Chae-yul, σύμφωνα με τον μάνατζέρ της. Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

“Είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε τα δυσβάσταχτα νέα. Η Chaeyul δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας” δηλώνει ο μάνατζέρ της, ο οποίος σημειώνει πως θα γίνει ιδιωτική κηδεία, επιθυμία της οικογένειας.

Η Chaeyul αν και μικρή ηλικιακά, είχε συμμετάσχει σε πολυάριθμες σειρές και ταινίες, μεταξύ αυτών η ταινία “Deep” και η σειρά “I Have Not Done My Best”.