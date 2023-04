Μακελειό στις ΗΠΑ: Πέντε νεκροί και τουλάχιστον έξι τραυματίες από πυρά ενόπλου στο Λούιβιλ – Εξουδετερώθηκε ο δράστης

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα στο κέντρο της Λούιβιλ, στο Κεντάκι, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, αναφέροντας ότι ο δράστης έχει εξουδετερωθεί.

Σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση της αστυνομίας, το συμβάν συνέβη στο οικοδομικό τετράγωνο 300 του Ιστ Μέιν. Το FBI τόνισε ότι μέλη του έχουν φτάσει στο σημείο.

Big police presence on Main St just outside of Slugger Field. LMPD is advising everyone to avoid the area specifically at Old National Bank.

We’re waiting for information from police @wave3news pic.twitter.com/jO6Xt6u3Cb

— Olivia Russell (@ORussellNews) April 10, 2023