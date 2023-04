ΗΠΑ: Ένοπλος άνοιξε πυρ στο Κεντάκι – Πληροφορίες για πολλά θύματα

Η αστυνομία στο Λούιβιλ του Κεντάκι των ΗΠΑ έχει κινητοποιηθεί για περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από τράπεζα. Οι έως τώρα αναφορές κάνουν λόγο για «πολλά θύματα».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένοπλος άρχισε να πυροβολεί στην περιοχή Σλάγκερ Φιλντ. Ο Δήμαρχος του Λούιβιλ καλεί τους πολίτες να αποφύγουν την συγκεκριμένη περιοχή, όπου έχουν σπεύσει πολυάριθμες αστυνομικές δυνάμεις ακόμα και από τις ειδικές υπηρεσίες του FBI στην περιοχή.

Big police presence on Main St just outside of Slugger Field. LMPD is advising everyone to avoid the area specifically at Old National Bank.

We’re waiting for information from police @wave3news pic.twitter.com/jO6Xt6u3Cb

