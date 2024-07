ΗΠΑ: Μαζί με το γάλα θα αγοράζουν… και σφαίρες από αυτόματους πωλητές – ΒΙΝΤΕΟ

Αυτόματους πωλητές σε παντοπωλεία στην Αλαμπάμα, την Οκλαχόμα και το Τέξας των ΗΠΑ, εγκατέστησε εταιρεία, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να αγοράζουν σφαίρες μαζί με… το γάλα τους.

Συγκεκριμένα, η American Rounds, η εταιρεία στην οποία ανήκουν αυτοί οι αυτόματοι πωλητές υποστηρίζει ότι η τεχνολογία επαλήθευσης ηλικίας σημαίνει ότι οι συναλλαγές είναι εξίσου ασφαλείς, ή ακόμα πιο ασφαλείς, από τις διαδικτυακές πωλήσεις, οι οποίες μπορεί να μην απαιτούν από τον αγοραστή να υποβάλει απόδειξη ηλικίας, ή από τα καταστήματα λιανικής, όπου υπάρχει κίνδυνος κλοπής.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Vending machines for ammunition have hit grocery stores across the South.

American Rounds says its AI-powered AARM units use ID scanners and facial recognition technology before allowing a transaction to be made. pic.twitter.com/NyGmqGEb98

— Bad Spit (@BadSpit) July 9, 2024