ΗΠΑ: Kατέρριψαν 4 drones των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Αμερικανικό αντιτορπιλικό κατέρριψε τέσσερα drones τα οποία πέταγαν προς την κατεύθυνσή του στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας και τα οποία εκτοξεύθηκαν από περιοχές ελεγχόμενες από τους σιίτες αντάρτες Χούθι στην Υεμένη χθες Σάββατο, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ακόμη, οι Χούθι εκτόξευσαν δυο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων, που δεν πέτυχαν τους στόχους τους, κι έστειλαν τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πλήξουν δυο δεξαμενόπλοια, πετυχαίνοντας το ένα χωρίς θύματα. Αυτές ήταν «η 14η και η 15η επίθεση εναντίον εμπορικών πλοίων» που εξαπολύθηκαν από τους Χούθι «από τη 17η Οκτωβρίου», διευκρίνισε η CENTCOM μέσω X.

Οι Χούθι, που πρόσκεινται στο Ιράν κι ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, προκαλούν σοβαρό πρόβλημα στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από το στενό Μπαμπ αλ Μάντεμπ, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι σιίτες αντάρτες λένε πως εξαπολύουν τις επιθέσεις αυτές εναντίον εμπορικών πλοίων που «συνδέονται» κατ’ αυτούς με το Ισραήλ ή κινούνται προς ισραηλινούς λιμένες προκειμένου να ασκήσουν πίεση ώστε να τερματιστεί η επιχείρηση που διεξάγει ο ισραηλινός στρατός για να «εξαλείψει» τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου.

