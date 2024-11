ΗΠΑ: Και επίσημα στην κυβέρνηση Τραμπ ο Ίλον Μασκ – Ποια θέση αναλαμβάνει

Και επίσημα στην κυβέρνηση του εκλεγμένου Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο Ίλον Μασκ.

Έπειτα από τις φήμες που ακολούθησαν τη μεγάλη νίκη του Ρεπουμπλικανού υποψήφιου στις πρόσφατες Αμερικανικές εκλογές του 2024, περί σκιώδους ρόλου του Νοτιοαφρικανού μεγιστάνα, ήρθε η επίσημη επιβεβαίωση.

Με σχετικό Δελτίο Τύπου, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Μασκ θα είναι – μαζί με τον Βιβέκ Ραμασουάμι, που είχε κατέβει στις εκλογές για την ανάδειξη του υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων – επικεφαλής του λεγόμενου νέου «Προγράμματος Μανχάταν» και συγκεκριμένα του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση

BREAKING: President-Elect Donald Trump announces Elon Musk and Vivek Ramaswamy will lead the Department of Government Efficiency (D.O.G.E.) pic.twitter.com/zYtr6qZjeJ — America (@america) November 13, 2024

«Θα είναι κάτι που αναμένεται να σοκάρει τον κόσμο», αναφέρει σε σχόλιό του ο Μασκ.

Δείτε σχετική ανάρτηση

So … what would you say you do here? 😂 https://t.co/LkdlfrIEc8 — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2024

Ο Τραμπ είπε ότι το δίδυμο Μασκ – Ραμασουάμι «θα ανοίξει το δρόμο για την κυβέρνησή μου να διαλύσει την κυβερνητική γραφειοκρατία, να περικόψει τους υπερβολικούς κανονισμούς, να μειώσει τις δαπάνες και να αναδιαρθρώσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες».

Ο ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων πρόσθεσε: «Μια μικρότερη κυβέρνηση, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και λιγότερη γραφειοκρατία, θα είναι το τέλειο δώρο στην Αμερική για την 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας. Είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουν».

Δείτε σχετική ανάρτηση

JUST IN: 🇺🇸 President-elect Trump appoints Elon Musk and Vivek Ramaswamy to lead Department of Government Efficiency (DOGE). pic.twitter.com/WtoLBZSgGM — Watcher.Guru (@WatcherGuru) November 13, 2024

Ο Μασκ υποστήριξε τον εκλεγμένο πρόεδρο στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο, αφού επέζησε από απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο. Έβαλε περισσότερα από 119 εκατ. δολάρια για την υποστήριξη της εκστρατείας του Τραμπ.