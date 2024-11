CIA: Ο Τζον Ράτκλιφ είναι ο εκλεκτός του Τραμπ για την θέση του διευθυντή – «Ατρόμητος υπερασπιστής των συνταγματικών δικαιωμάτων όλων των Αμερικανών»

Ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη (12/11) την πρόθεσή του να διορίσει τον Τζον Ράτκλιφ —πρώην βουλευτή, πρώην εισαγγελικό λειτουργό και για μερικούς μήνες συντονιστή («διευθυντή», DNI) των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών— νέο διευθυντή της CIA.

«Θα είναι ατρόμητος υπερασπιστής των συνταγματικών δικαιωμάτων όλων των Αμερικανών», διαβεβαίωσε ο κ. Τραμπ, που θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 20ή Ιανουαρίου 2025, μέσω Truth Social.

Ο κ. Ράτκλιφ ανέλαβε DNI τον Μάιο του 2020, οκτώ μήνες πριν από το πέρας της πρώτης θητείας του κ. Τραμπ (2017-2021).

