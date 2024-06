ΗΠΑ: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από πυρά ενόπλου εναντίον διερχόμενων αυτοκινήτων – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας πατέρας τεσσάρων παιδιών πυροβολήθηκε θανάσιμα όταν ένας μανιακός άνοιξε πυρ εναντίον τυχαίων αυτοκινήτων σε έναν πολυσύχναστο δρόμο της νότιας Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Ο Julio Rodarte, 39 ετών, άρχισε να πυροβολεί αυτοκίνητα με ημιαυτόματο όπλο γύρω στις 6:30 π.μ. (τοπική ώρα) την Δευτέρα (3/6) στην κομητεία Ρίβερσαϊντ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το βίντεο που έλαβε το KTLA δείχνει τον ένοπλο να περπατά στο πεζοδρόμιο μπροστά από ένα πλυντήριο αυτοκινήτων και να πυροβολεί κατά οχημάτων που διέρχονται από το σημείο. Αδειάζει έναν ολόκληρο γεμιστήρα, ξαναγεμίζει και συνεχίζει τους πυροβολισμούς.

Julio Rodarte was arrested on suspicion of murder and 10 counts of attempted murder after firing off 30 shots & taking his clothes off.

Από τις σφαίρες του πέφτει νεκρός ο 43χρονος Victor Hugo Leon, πατέρας τεσσάρων παιδιών, ο οποίος πήγαινε στη δουλειά του, ενώ τραυματίζεται ακόμα ένας άνδρας. Από τα πυρά πολλά αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πριν από τους πυροβολισμούς, ο Rodarte είχε σταματήσει σε ένα τοπικό κατάστημα και προσπάθησε να αγοράσει ποτό, αλλά δεν είχε αρκετά χρήματα, σύμφωνα με το ABC 7 . Λίγες στιγμές αργότερα άρχισε να πυροβολεί, είπε η αστυνομία.

It was a random shooting spree that left a local father of four dead, and another driver injured. A suspect walking down a San Jacinto street calmly shooting at morning commuters. The new details about the suspect and his victims. Tonight at 11 from ABC7 https://t.co/MZBdPPSbZn pic.twitter.com/FsP0bzzobh

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 6, 2024