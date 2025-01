ΗΠΑ: «Δεν ανακαλείται το πάγωμα των ομοσπονδιακών ενισχύσεων αλλά το υπόμνημα που ανακοινώθηκε» διευκρινίζει ο Λευκός Οίκος

Το πάγωμα των ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων, δανείων και άλλων προγραμμάτων βοήθειας, που ανακοινώθηκε την Δευτέρα, δεν ακυρώθηκε, διευκρίνισε το βράδυ της Τετάρτης, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λίβιτ.

Σύμφωνα με τη Λίβιτ, η ανάκληση αφορά μόνο το υπόμνημα που εξέδωσε στις αρχές της εβδομάδας το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού (OMB).

Το πάγωμα ανακοινώθηκε την Δευτέρα αλλά η εφαρμογή του μέτρου ανεστάλη προσωρινά από ομοσπονδιακό δικαστήριο χθες.

«Δεν πρόκειται για ανάκληση του ομοσπονδιακού παγώματος χρηματοδότησης. Είναι απλώς η ανάκληση του υπομνήματος του OMB» έγραψε η Λίβιτ στην πλατφόρμα Χ. «Το εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου παραμένει σε ισχύ και θα εφαρμοστεί σχολαστικά», πρόσθεσε.

This is NOT a rescission of the federal funding freeze.

It is simply a rescission of the OMB memo.

Why? To end any confusion created by the court’s injunction.

The President’s EO’s on federal funding remain in full force and effect, and will be rigorously implemented.

— Karoline Leavitt (@PressSec) January 29, 2025