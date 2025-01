ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος ανακάλεσε το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων που ανακοίνωσε χθες

Το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, στις ΗΠΑ, ανακάλεσε το πάγωμα της ομοσπονδιακής βοήθειας, σύμφωνα με υπόμνημα αξιωματούχου της κυβέρνησης Τραμπ που περιήλθε στην κατοχή του CNN.

Την ίδια είδηση μετέδωσε και η Washington Post. Η κίνηση αυτή αντιστρέφει την απόφαση για διακοπή της χρηματοδότησης, η οποία είχε προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο στα τρέχοντα έργα και πρωτοβουλίες. Είχε προκαλέσει επίσης και μεγάλη σύγχυση, γύρω από το ποιες θα ήταν οι χρηματοδοτήσεις που θα σταματούσαν, ανατρέποντας την ζωή χιλιάδων πολιτών.

