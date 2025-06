ΗΠΑ: Άρχισε εσπευσμένη απομάκρυνση όσων υπηκόων τους ήθελαν να φύγουν από το Ισραήλ

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ άρχισε το Σάββατο (21/6) να απομακρύνουν εσπευσμένα από το Ισραήλ όσους Αμερικανούς υπηκόους είχαν εκδηλώσει την επιθυμία να φύγουν από το Ισραήλ, την ένατη ημέρα του πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Ιερουσαλήμ.

«Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ άρχισε (χθες) Σάββατο πτήσεις αναχώρησης από το Ισραήλ Αμερικανών πολιτών», ανέφερε ο Μάικ Χάκαμπι μέσω X.

Δυο ειδικές πτήσεις αναχώρησαν από το Τελ Αβίβ μεταφέροντας περίπου 70 ανθρώπους με προορισμό την Αθήνα, διευκρίνισε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

I have a number of constituents who are currently in #Israel and looking for options to evacuate.

I am in regular contact with the State Department and have urged the U.S. to provide evacuation options to American citizens who are currently stranded. I will continue to advocate… pic.twitter.com/LJxd0D74DC

— Congressman Brad Sherman (@BradSherman) June 18, 2025