Ιράν: Ο αντιδραστήρας που έπληξε το Ισραήλ στο Αράκ εξυπηρετούσε ιατρικούς σκοπούς

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν Μοχαμάντ Εσλάμι δήλωσε ότι ο αντιδραστήρας του Αράκ, στο κεντρικό Ιράν, που έγινε στόχος ισραηλινής επίθεσης, ήταν αφιερωμένος στους τομείς της υγείας και της ιατρικής.

🚨 Israel struck the heavy water ARAK nuclear reactor site.

In the mid 2000s this site was a primary concern to the West.

ARAK allowed Iran a dual track to nuclear weapons, a PLUTONIUM nuclear weapon possibility, as opposed to the Uranium enrichment method so prevalent in news… pic.twitter.com/dmwyR83Y77

