Ινδονησία: Tροφική δηλητηρίαση 400 παιδιών από δωρεάν σχολικά γεύματα

Περίπου 400 παιδιά εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης στην επαρχία Μπενγκούλου της δυτικής Ινδονησίας, μετά την κατανάλωση δωρεάν σχολικών γευμάτων. Το περιστατικό θεωρείται το πιο σοβαρό που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα και συνδέεται με το διατροφικό πρόγραμμα του προέδρου Πραμπόβο Σουμπιάντο, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο με στόχο να παρέχει γεύματα σε παιδιά και εγκύους.

Το πρόγραμμα, αν και θεωρείται ιδιαίτερα φιλόδοξο, έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνονται προβλήματα. Τον περασμένο μήνα, 365 άτομα εμφάνισαν παρόμοια συμπτώματα στην Κεντρική Ιάβα, με τις εργαστηριακές αναλύσεις να δείχνουν ως πιθανή αιτία την κακή υγιεινή και απολύμανση στους χώρους παρασκευής των γευμάτων.

Στην περίπτωση της Μπενγκούλου, τα παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο με έντονους πόνους στο στομάχι, σύμφωνα με βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές αρχές.

Ο αντιπεριφερειάρχης της περιοχής, Μιαν, ανακοίνωσε την άμεση έναρξη έρευνας για να εντοπιστούν τα αίτια. Όπως δήλωσε: «Θα αναστείλουμε προσωρινά τη λειτουργία της συγκεκριμένης κουζίνας, μέχρι να εντοπιστούν οι αδυναμίες. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Εθνική Υπηρεσία Διατροφής (BGN) σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές».

Ο επικεφαλής της BGN, Ντάνταν Χινταγιάνα, επιβεβαίωσε στο Reuters ότι η κουζίνα είχε ξεκινήσει πρόσφατα τη λειτουργία της και ζήτησε από το προσωπικό να επανεξετάσει τις υπηρεσίες, εν αναμονή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων για τα τρόφιμα. Ωστόσο, δεν έδωσε άμεση απάντηση για την αιτία της μαζικής δηλητηρίασης.

Το πρόγραμμα δωρεάν σχολικών γευμάτων επεκτείνεται με ταχύ ρυθμό και αυτή τη στιγμή καλύπτει περισσότερους από 20 εκατομμύρια δικαιούχους, με στόχο να φτάσει τους 83 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του έτους. Ο προϋπολογισμός για το 2025 ανέρχεται σε 171 τρισεκατομμύρια ρουπίες (περίπου 10,52 δισ. δολάρια).