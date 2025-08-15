Ινδία: Τουλάχιστον 56 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις στο Κασμίρ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 56 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που σημειώθηκαν την Πέμπτη (14/8) σε χωριό των Ιμαλαΐων στο ινδικό Κασμίρ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.

Πρόκειται για τη δεύτερη τραγωδία που προκαλείται αυτόν τον μήνα στην Ινδία εξαιτίας καταρρακτωδών βροχοπτώσεων.

«Τα νέα είναι τραγικά», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης Ομάρ Αμπντουλάχ, αναφερόμενος στον απολογισμό της καταιγίδας που έπληξε την περιοχή Κίστβαρ.

Shocking video of the moment cloudburst led to flash floods in Kishtwar of Jammu & Kashmir earlier today. 60+ killed, over 100+ missing. Rescue Ops underway. Prayers for those trapped. pic.twitter.com/zZaCqlmF3Y — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 14, 2025

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το νοσοκομείο της περιοχής, το οποίο κατακλύστηκε από τραυματίες που μεταφέρονταν με φορεία.

«Πενήντα έξι πτώματα έχουν ανασυρθεί», δήλωσε στο AFP ο Μοχάμεντ Ιρσάντ, ανώτερος αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Η τύχη περίπου 80 ανθρώπων εξακολουθεί να αγνοείται, ενώ σχεδόν 300 κάτοικοι έχουν διασωθεί, συμπεριλαμβανομένων «50 σοβαρά τραυματισμένων» οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Βίντεο που δημοσιοποίησε αξιωματούχος σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει διασώστες να συγκεντρώνουν τους νεκρούς που ανέσυραν νωρίτερα και να τους καλύπτουν με σεντόνια κοντά στο σημείο της καταστροφής.

Massive flash floods have occurred in Saspol area of Leh on Srinagar-Leh National Highway. Video: Irfan Ahmed pic.twitter.com/z8LTIs8oZ0 — Kashmir Weather (@Kashmir_Weather) August 14, 2025



Οι αρχές ανέφεραν πως δεκάδες προσκυνητές παρασύρθηκαν από ορμητικό χείμαρρο λάσπης που σάρωσε το χωριό Τσάσοτι, πάνω από 200 χιλιόμετρα μακριά από την μεγαλούπολη Σριναγκάρ.

«Θα παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια στους πληγέντες», διαβεβαίωσε ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι.

Στις 5 Αυγούστου, πλημμύρες και κατολισθήσεις έπληξαν την κοινότητα Νταράλι στο κρατίδιο Ουταραχάντ της βόρειας Ινδίας, όπου εκτιμάται πως περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους – ο αριθμός αυτός δεν έχει όμως επιβεβαιωθεί επισήμως.

Disaster in Kashmir: A massive cloudburst in Chashoti, Kishtwar, triggered devastating flash floods and landslides. At least 44 people have died, dozens remain missing, and over 200 were rescued in a remote Himalayan region along a pilgrimage route. Rescue operations by NDRF,… pic.twitter.com/i6nAN78f5z — Tamil Nadu Flood Modellers (@TNFloodmodeller) August 14, 2025



Φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις είναι συχνές κατά την περίοδο των μουσώνων στην Ινδία, από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά αυτά τα φαινόμενα πιο συχνά, έντονα και απρόβλεπτα.