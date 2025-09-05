Ηλικιωμένη καταδικάστηκε ως «εγκέφαλος» του σχεδίου δολοφονίας του πρώην γαμπρού της – Έβαλε τα κλάματα όταν άκουσε την ετυμηγορία

Μία 75χρονη από τις ΗΠΑ καταδικάστηκε ως «εγκέφαλος» του σχεδίου δολοφονίας του πρώην γαμπρού της, ο οποίος βρισκόταν στα δικαστήρια με την πρώην σύζυγό του για την επιμέλεια των παιδιών τους.

Η Ντόνα Άντελσον, που προέρχεται από πλούσια οικογένεια της Φλόριντα, κρίθηκε ένοχη για δολοφονία πρώτου βαθμού, συνωμοσία και ηθική αυτουργία στην υπόθεση του θανάτου του 41χρονου καθηγητή Νομικής, Ντάνιελ Μάρκελ.

Το 2014 δύο εκτελεστές πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 41χρονο. Η υπόθεση της δολοφονίας απασχολεί την κοινή γνώμη εδώ και μία δεκαετία καθώς αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες για το δύσκολο διαζύγιο του 41χρονου, τις εντάσεις με τα πλούσια πεθερικά του και την μάχη για την επιμέλεια των παιδιών του θύματος.

Όταν ο δικαστής άρχισε να διαβάζει την ετυμηγορία των ενόρκων η 75χρονη ξέσπασε σε κλάματα και άρχισε να τρέμει. «Όχι. Θεέ μου», επαναλάμβανε συνεχώς η 75χρονη. Τότε ο δικαστής διέκοψε και της είπε: «Κυρία Άντελσον συγκρατηθείτε», ενώ απείλησε να την βγάλει από την δικαστική αίθουσα εάν συνεχίσει.

«Αν και αυτό δεν ήταν το αποτέλεσμα που είμαι βέβαιος ότι θα επιθυμούσατε, δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ξεσπάσματα μπροστά στους ενόρκους», της είπε ο δικαστής.

Η Ντόνα Άντελσον ήταν το πέμπτο άτομο που κάθισε στο εδώλιο του κατηγορούμενου για την συνωμοσία με στόχο την δολοφονία του 41χρονου καθηγητή. Ήδη ο γιος της 75χρονης, Τσαρλς Άντελσον και η πρώην σύντροφός του, Κάθριν Μαγκμπανούα εκτίουν ποινή ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η Κάθριν Μαγκμπανούα λειτούργησε ως μεσάζων και προσέλαβε τους δύο εκτελεστές, τον Σιγκφρέντο Γκαρσία, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, και τον Λουίς Ριβέρα, ο οποίος καταδικάστηκε σε 19 χρόνια φυλάκισης επειδή συνεργάστηκε με τις αρχές. Τα χρήματα στους δολοφόνους πλήρωσε τμηματικά η Ντόνα Άντελσον.

Η κόρη της 75χρονης και πρώην σύζυγός του θύματος, Γουέντι Άντελσον αρνήθηκε την συμμετοχή της στη δολοφονία και δεν της έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Αντιθέτως, οι εισαγγελείς παρουσίασαν τη Ντόνα Άντελσον ως την μία αυταρχική και ελεγκτική γυναίκα. Ήταν η ηγετική προσωπικότητα της εύπορης οικογένειας της και είχε τα μέσα και το κίνητρο να δολοφονήσει τον πρώην γαμπρό της τον οποίο μισούσε.

Υποστήριξαν ότι βοήθησε να σχεδιαστεί η δολοφονία καθώς ο 41χρονος εμπόδιζε την κόρη της και τα παιδιά τους να μετακομίσουν μακριά του στην νότια Φλόριντα, όπου θα ήταν πιο κοντά με την οικογένεια της.

Στη δίκη ακούστηκαν τηλεφωνική συνομιλίες στις οποίες ακούγεται η 75χρονη να σχεδιάζει να διαφύγει στο Βιετνάμ, το οποίο δεν εκδίδει κρατουμένους στις ΗΠΑ, αμέσως μετά την καταδίκη του γιου της το 2023. Τελικά η Άντελσον συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όπου βρισκόταν με τον σύζυγο της για να ταξιδέψουν στο Βιετνάμ.