Η Μέγκαν Μαρκλ πυροδοτεί μια τρελή θεωρία ότι φορούσε μικρόφωνο στην κοινή εμφάνιση με Κέιτ και Ουίλιαμ

Η Μέγκαν Μαρκλ πυροδοτεί μια τρελή θεωρία ότι φορούσε μικρόφωνο όταν βρέθηκε με τον πρίγκιπα Χάρι, τον αδελφό του πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον έξω Κάστρο του Ουίνδσορ για να διαβάσουν τα μηνύματα αγάπης για την βασίλισσα Ελισάβετ.

Οι επικριτές υπέθεσαν ότι η Μέγκαν Μαρκλ είχε ένα μυστικό μικρόφωνο κάτω από το φόρεμά της ενώ χαιρετούσε τους πενθούντες στο Κάστρο του Ουίνδσορ το Σάββατο στον απόηχο του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, αλλά ένας από τους ανθρώπους κοντά στην πρώην ηθοποιό δήλωσε αποκλειστικά στο Page Six ότι η κατηγορία είναι αβάσιμη.

«Αυτό είναι τρελό και πραγματικά επιζήμιο για αυτήν. Φυσικά δεν φορούσε μικρόφωνο», είπε μια πηγή κοντά στη Μαρκλ.

Οι ερωτήσεις ήρθαν αφότου οι χρήστες του Twitter εντόπισαν μια μυστηριώδη τσάκιση σε σχήμα τετράγωνου στο φόρεμα της πρώην ηθοποιού του «Suits» καθώς περπατούσε δίπλα στον πρίγκιπα Χάρι, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον για να δουν τα αφιερώματα για την αείμνηστη βασίλισσα.

Αρκετοί άνθρωποι δημοσίευσαν θεωρίες για το γιατί η Μαρκλ, 41 ετών, μπορεί να φοράει μικρόφωνο, ενώ κάποιοι υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να συλλέγει υλικό για τις ντοκιμαντέρ της στο Netflix.

Is Meghan markle wearing a mic to use the queens death for her Netflix reality show? and her legs 🤮🤮🤮🤮#cancelnetflix #MeghanMarkleIsALiar #MeghanMarkleIsAGrifter #HarryisaTraitor pic.twitter.com/XtSN01SwM2

