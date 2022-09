Μέγκαν Μαρκλ: Viral το βίντεο με τον εκνευρισμό της με τους βασιλικούς βοηθούς

«Τους είπα ότι θα τα βάλω εκεί». Viral έγινε το βίντεο με τον εκνευρισμό της Μέγκαν Μαρκλ με τους βασιλικούς βοηθούς καθώς βοηθούσαν εκείνη και τον Χάρι με τα λουλούδια ενώ χαιρετούσε τους πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στις πύλες του Ουίνδσορ και ήθελαν να τους συλλυπηθούν για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Το βίντεο που τραβήχτηκε την Κυριακή δείχνει τη Δούκισσα του Sussex να μιλά απότομα στους βοηθούς για τη συλλογή αφιερωμάτων και λουλουδιών. Οι θαυμαστές εντόπισαν μια φαινομενικά φευγαλέα διαφωνία σχετικά με το τι πρέπει να συμβεί με τις ανθοδέσμες.

Η 41χρονη έλαβε μια γενικά θερμή υποδοχή από τον κόσμο, καθώς επέστρεψε στη βασιλική ζωή στο πλευρό του πρίγκιπα Χάρι σε μια έκτακτη εμφάνιση με τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας το απόγευμα του Σαββάτου.

Όταν πλησίασε ένας βοηθός που ήθελε να της πάρει τον αυξανόμενο αριθμό αφιερωμάτων λουλουδιών, του απάντησε ότι θα τα τοποθετούσε στις πύλες η ίδια, προτού μια δεύτερη βοηθός τη ρωτήσει ξανά λίγα λεπτά αργότερα.

Ένα δεύτερο βιντεάκι ανέβηκε στο Twitter με την συνομιλία μεταξύ της Μέγκαν και ενός βοηθού, όπου εξηγήθηκε στη Δούκισσα του Σάσεξ ότι έπρεπε να παραδώσει τα λουλούδια, κάτι που τελικά έκανε.

