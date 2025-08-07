Η Χαμάς απαντάει στον Νετανιάχου για την πλήρη κατάληψη της Γάζας: «Δεν θα είναι περίπατος στο πάρκο – Το τίμημα θα είναι υψηλό»

Καταδικάζει τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο Fox News η Χαμάς, καθώς ο Νετανιάχου αποκάλυψε ότι δεν επιθυμεί να προσαρτήσει την Λωρίδα της Γάζας αλλά να την καταλάβει και εν συνεχεία να παραχωρήσει την διοίκηση σε αραβικές δυνάμεις.

«Αυτό που σχεδιάζει ο εγκληματίας πολέμου Νετανιάχου είναι να συνεχίσει την προσέγγισή του της γενοκτονίας και της εκτόπισης» εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα, ανέφερε η οργάνωση, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου αντιπροσωπεύουν μια σαφή αντιστροφή της πορείας των διαπραγματεύσεων και αποκαλύπτουν ξεκάθαρα τα πραγματικά κίνητρα πίσω από την αποχώρησή του από τον τελικό γύρο, παρά το γεγονός ότι ότι ήμασταν κοντά σε μια τελική συμφωνία», σημείωσε η Χαμάς.

Παράλληλα η οργάνωση τόνισε ότι οι δηλώσεις Νετανιάχου «επιβεβαιώνουν πέραν πάσης αμφιβολίας» ότι σχεδιάζει να «θυσιάσει» τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους που εξακολουθούν να κρατούνται στον θύλακα, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα «προσωπικά του συμφέροντα και την εξτρεμιστική» ατζέντα του.

«Διαβεβαιώνουμε ότι η Γάζα θα παραμείνει ανυποχώρητη στην κατοχή και σε προσπάθειες επιβολής κηδεμονίας πάνω της. Η επέκταση της επιθετικότητας εναντίον του παλαιστινιακού λαού δεν θα είναι ένας περίπατος στο πάρκο και το τίμημα θα είναι υψηλό και δαπανηρό για την κατοχή και τον ναζιστικό στρατό της», υπογράμμισε η Χαμάς.

