Γκουαντάναμο: ΜΚΟ προσφεύγουν στην αμερικανική δικαιοσύνη για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε μετανάστες – κρατούμενους

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των μεταναστών προσέφυγαν στην αμερικανική δικαιοσύνη εναντίον της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε μετανάστες κρατούμενους στη φυλακή της στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ στον Κόλπο Γκουαντάναμο, στο έδαφος της Κούβας, αναφέρει δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη (12/2).

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας αντιμεταναστευτική επίθεση ώρες μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα σχέδιο-σοκ να ανεγερθεί γιγαντιαίο κέντρο κράτησης μεταναστών, 30.000 θέσεων, στο Γκουαντάναμο, όπου βρίσκεται η διαβόητη φυλακή όπου μετάγονταν ύποπτοι για «τρομοκρατία» μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Η αμερικανική εταιρεία αστικών και πολιτικών ελευθεριών (ACLU), το κέντρο για τα συνταγματικά δικαιώματα (CCR) και το διεθνές πρόγραμμα βοήθειας στους μετανάστες (IRAP) κατέθεσαν την προσφυγή εξ ονόματος διαφόρων οργανώσεων και προσώπων, συμπεριλαμβανομένων συγγενών μεταναστών που κρατούνται στο Γκουαντάναμο και τεσσάρων οργανώσεων νομικής συνδρομής.

Στέλνοντας μετανάστες «σε νησί, μακριά από δικηγόρους, τις οικογένειές (τους) και τον υπόλοιπο κόσμο, η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει πως το κράτος δικαίου δεν σημαίνει τίποτα γι’ αυτήν», τόνισε ο Λι Γκελέρντ, εκπρόσωπος της ACLU, στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε η οργάνωση.

NEW: The family members of three Venezuelan immigrants sent to Guantánamo have sued the Trump administration. Four immigrant-rights orgs are also plaintiffs in the lawsuit filed in DC fed court.

They want attorneys to have access to the detainees & meet. https://t.co/Kr03P1mhvc pic.twitter.com/LN92o9t05A

— Sergio Martínez-Beltrán (@SergioMarBel) February 12, 2025