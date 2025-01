ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να στέλνει τους μετανάστες στη φυλακή του Γκουαντάναμο

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική φυλακή του Γκουαντάναμο, στην οποία κρατούνται αποκλειστικά άτομα κατηγορούμενα για τρομοκρατία, ως χώρο κράτησης μεταναστών, ανακοίνωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

«Εξετάζουμε την κατάσταση και το συζητάμε αυτή τη στιγμή», είπε στο τηλεοπτικό κανάλι Fox News, σημειώνοντας ότι επαφίεται «στον πρόεδρο» να λάβει την απόφαση. Η φυλακή αυτή «είναι ένα ατού και θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα ατού μας για να εγγυηθούμε την ασφάλεια της Αμερικής», πρόσθεσε.

BREAKING: PRESIDENT TRUMP JUST STATED THAT CRIMINAL ILLEGALS WILL BE SENT TO GUANTANAMO BAY https://t.co/tb0ySlRkF7

— Jack Poso 🇺🇸 (@JackPosobiec) January 29, 2025