Γερμανία: «Η Βουλή δεν είναι τσίρκο» λέει ο Μερτς έπειτα από την άρνηση της προέδρου της Bundestag να υψωθεί η σημαία του ουράνιου τόξου – Έντονες αντιδράσεις

Αντιδράσεις- ακόμη και εντός της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) – προκαλούν πρώτα η άρνηση της προέδρου της Bundestag Γιούλια Κλέκνερ να υψώσει στο κτίριο του κοινοβουλίου την σημαία του ουράνιου τόξου στις 26 Ιουλίου, Ημέρα της Υπερηφάνειας για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και κατόπιν η δήλωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς ότι «η βουλή δεν είναι σκηνή τσίρκου».

Η πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου Γιούλια Κλέκνερ ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα την απόφασή της να μην υψώσει την σημαία του ουράνιου τόξου στις 26 Ιουλίου, ημέρα του «Berlin Pride» ή αλλιώς της «Ημέρας της Οδού Κρίστοφερ», με ευθεία αναφορά στις πρώτες μεγάλες διαδηλώσεις ομοφυλοφίλων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το 1969 στην ομώνυμη οδό της Νέας Υόρκης. Η σημαία, διευκρίνισε, θα υψώνεται μόνο στις 17 Μαΐου, οπότε και τιμάται η Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας.

«Η Βουλή δεν είναι σκηνή τσίρκου, στην οποία μπορούν να υψώνονται σημαίες κατά βούληση», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, στηρίζοντας απολύτως την στάση της κυρίας Κλέκνερ. Ο κ. Μερτς τόνισε ότι η σημαία του ουράνιου τόξου υψώνεται στην Bundestag μόνο μία ημέρα. «Όλες τις υπόλοιπες, στην Bundestag υψώνονται η γερμανική και η ευρωπαϊκή σημαία και καμία άλλη και αυτή η απόφαση είναι σωστή», πρόσθεσε.

German Chancellor Friedrich Merz has defended a controversial decision not to raise the rainbow flag over the German parliament to mark the upcoming Christopher Street Day parade.

