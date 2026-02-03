Γερμανία: Eνίσχυση της ευρωπαϊκής αυτονομίας «επειγόντως» και υλοποίηση Mercosur ζήτησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Σύνοψη από το

  • Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ζήτησε μεγαλύτερη αυτονομία για την Ευρώπη «επειγόντως» και την υλοποίηση της συμφωνίας Mercosur, καλώντας τους Ευρωπαίους εταίρους του να «δείξουν τη δύναμή τους». Εκτίμησε ότι η δημιουργία ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου και η συμφωνία Mercosur θα συμβάλουν σε αυτήν την κατεύθυνση.
  • Ο κ. Μερτς τόνισε ότι «αυτήν τη στιγμή βιώνουμε πιθανώς τη μεγαλύτερη περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας και ανασφάλειας», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια «κυρίαρχη, ελεύθερη, ειρηνική και οικονομικά ευημερούσα Ευρώπη». Η χώρα του έχει τη βούληση να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην άμυνα και την τεχνολογική ανεξαρτησία της Ευρώπης.
  • Επανέλαβε τη θέση του για τη δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, καλώντας τους εταίρους να άρουν τα εμπόδια. Τέλος, υπογράμμισε ότι η συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur θα μπορούσε να εφαρμοστεί ήδη πριν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Friedrich Merz Φρίντριχ Μερτς
Φωτογραφία: Reuters

Μεγαλύτερη αυτονομία για την Ευρώπη και μάλιστα «επειγόντως» ζήτησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, καλώντας τους Ευρωπαίους εταίρους του να «δείξουν τη δύναμή τους». Σε αυτήν την κατεύθυνση, εκτίμησε ότι θα συμβάλει η δημιουργία ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου και η συμφωνία Mercosur, η οποία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ ήδη πριν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

«Αυτήν τη στιγμή βιώνουμε πιθανώς τη μεγαλύτερη περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας και ανασφάλειας, σίγουρα ένα σημείο βαθειάς καμπής. Είναι μια κρίσιμη στιγμή», δήλωσε ο κ. Μερτς νωρίτερα απόψε, μιλώντας στην ετήσια δεξίωση του Γερμανικού Χρηματιστηρίου στο Έσμπορν, κοντά στη Φρανκφούρτη και έκανε λόγο για «έναν κόσμο στον οποίο αναδύονται για άλλη μια φορά οι μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες δεν ασχολούνται πρωτίστως με την τήρηση κανόνων, αλλά περισσότερο με την άσκηση πολιτικής ισχύος, μερικές φορές ακόμη και πολιτικής ισχύος που αψηφά τους κανόνες».

Αν εμείς ως Ευρωπαίοι, τόνισε ο καγκελάριος, ενεργήσουμε με ενωμένο και αποφασιστικό τρόπο, τότε μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στον κόσμο, «να πετύχουμε περισσότερα από όσα πιστεύαμε μερικές φορές οι ίδιοι», για μια πορεία προς «μια κυρίαρχη, ελεύθερη, ειρηνική και οικονομικά ευημερούσα Ευρώπη». Η χώρα του, ανέφερε, έχει τη βούληση να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε αυτό και θέτει ως προτεραιότητα την άμυνα. «Η Ευρώπη πρέπει να καταστεί ικανή να αμυνθεί μόνη της, να καταστήσει ξανά τις συνθήκες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές και να γίνει και περισσότερο τεχνολογικά ανεξάρτητη. Οι διατλαντικές σχέσεις έχουν αλλάξει, αλλά η νοσταλγία ή η εμμονή στο παρελθόν δεν θα μας βοηθήσει. Πρέπει να ελέγξουμε τα πράγματα τώρα, αν θέλουμε να συμβάλουμε σε αυτήν τη φάση του παγκόσμιου μετασχηματισμού», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Φρίντριχ Μερτς επανέλαβε ακόμη τη θέση του σχετικά με τη δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και κάλεσε τους εταίρους του να άρουν τα εμπόδια. «Θέλουμε επιτέλους να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια ανοιχτή ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά, πλήρη με την απαραίτητη υποδομή της χρηματοπιστωτικής αγοράς, καθώς αυτό αποτελεί επίσης προϋπόθεση για να δούμε μελλοντικά περισσότερες δημόσιες εγγραφές πολλά υποσχόμενων, αναπτυσσόμενων νέων εταιριών στην Ευρώπη και στη Γερμανία και όχι απαραίτητα στις αμερικανικές κεφαλαιαγορές», δήλωσε και έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την εταιρία ανάπτυξης εμβολίων BioNTech, η οποία εισήχθη στον NASDAQ το 2019. «Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να αντλούν πιο εύκολα κεφάλαια», πρόσθεσε ο καγκελάριος και υπενθύμισε ότι η έκτακτη σύνοδος κορυφής της ΕΕ στις 12 Φεβρουαρίου θα έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Σε αυτό το πνεύμα, υπογράμμισε, η συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη και Παραγουάη) θα μπορούσε να εφαρμοστεί ήδη πριν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, στο οποίο την παρέπεμψε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, οι προσπάθειες αναβολής της την τελευταία στιγμή, δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν ανεπιτυχείς. Αυτή η εμπορική συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ προσωρινά τη στιγμή που θα την επικυρώσει το πρώτο κράτος της Νότιας Αμερικής», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

03:19 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

