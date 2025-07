Γερμανία: «Απαράδεκτη» η αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ που εισηγήθηκε η πρόεδρος της Κομισιόν φον ντερ Λάιεν

Η γερμανική κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι εναντιώνεται στην αύξηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο από το 2028 ως το 2034, που προβλεπόταν να φθάσει τα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ, με βάση εισήγηση που έκανε την Τετάρτη (16/7) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Το να υπάρξει ουσιαστική αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ είναι απαράδεκτο την ώρα που όλα τα κράτη μέλη καταβάλλουν αξιοσημείωτες προσπάθειες για να εξορθολογήσουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς τους. Για αυτόν τον λόγο, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την πρόταση της Κομισιόν», τόνισε το βράδυ της Τετάρτης (16/7) ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης σε λακωνική ανακοίνωσή του.

Europe needs an ambitious budget for an independent, prosperous, secure, and thriving society and economy!

Today the @EU_Commission presented its proposal for its long-term EU budget worth €2tn. A budget that is larger, more flexible and more strategic.https://t.co/XMNq7viHSN pic.twitter.com/CyFfbdoPG8

