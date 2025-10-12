Γάζα: Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας η απελευθέρωση των ομήρων αναφέρουν Χαμάς και Ισραήλ – Ποιοι έχουν προσκληθεί στη «Σύνοδο Ειρήνης»

Η Χαμάς και το Γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου στο Ισραήλ, με χωριστές ανακοινώσεις έκαναν γνωστό ότι οι Ισραηλινοί όμηροι θα απελευθερωθούν από την Γάζα τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, αναιρώντας, προς το παρόν τουλάχιστον τις πληροφορίες ότι η κίνηση θα μπορούσε να γίνει και σήμερα.

Το Γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε ότι η απελευθέρωση των ομήρων αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο νωρίς το πρωί. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους ομήρους εάν απελευθερωθούν νωρίτερα, δήλωσε πάντως η εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείου Shosh Bedrosian.

Σύμφωνα με την ίδια, και οι 20 εν ζωή όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν ταυτόχρονα. Η αξιωματούχος είπε επίσης πως το Ισραήλ είναι έτοιμο να παραλάβει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων, μετά την απελευθέρωση των ομήρων που είναι ζωντανοί, είπε.

Μόλις το Ισραήλ επιβεβαιώσει ότι έχει παραλάβει όλους τους ομήρους που αναμένει να παραλάβει αύριο – μια πιθανή ένδειξη ότι γνωρίζει ποιοι σκοτωμένοι όμηροι δεν είναι σε θέση να παραδοθούν αύριο από τη Χαμάς – θα αρχίσει να απελευθερώνει τους Παλαιστίνιους κρατούμενους ασφαλείας, δήλωσε η Bedrosian.

Το Ισραήλ είναι έτοιμο να υποδεχθεί αμέσως ομήρους που θα απελευθερώσει η Χαμάς, δήλωσε και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το γραφείο του είπε πως ο Νετανιάχου συζήτησε το θέμα με τον συντονιστή της κυβέρνησης στην υπόθεση των ομήρων Γκαλ Χιρς. «Το Ισραήλ έχει προετοιμαστεί και είναι έτοιμο να παραλάβει αμέσως όλους τους ομήρους μας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Μια διορία 72 ωρών για την απελευθέρωση ομήρων βάσει του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ λήγει το μεσημέρι της Δευτέρας ώρα Ελλάδας. Πηγές της Χαμάς έχουν αναφέρει πως η οργάνωση σχεδιάζει να παραδώσει όλους τους εν ζωή ομήρους, και εφόσον είναι δυνατόν τους νεκρούς, έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας.

Η ανακοίνωση της Χαμάς

Η Χαμάς ανακοίνωσε πως έχει σκοπό να αρχίσει να απελευθερώνει τους ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα αύριο Δευτέρα το πρωί, όπως προβλέπεται από την συμφωνία, λίγο πριν αρχίσει η λεγόμενη «Σύνοδος Ειρήνης» στο Σαρμ ελ Σέιχ, με τη συμμετοχή περίπου είκοσι ηγετών, πέραν των προέδρων των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Η συμφωνία ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές έχει βάση σχέδιο είκοσι σημείων που ανακοινώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Προβλέπει την απελευθέρωση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ως αύριο πριν από το μεσημέρι (τοπική ώρα) των 48 ομήρων που απομένουν, ζωντανών και νεκρών, οι οποίοι είχαν απαχθεί κατά την άνευ προηγουμένου εισβολή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, γεγονός που αποτέλεσε το έναυσμα του πολέμου.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 250 «κρατούμενους για λόγους ασφαλείας», ανάμεσά τους πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, καθώς και ακόμα 1.700 Παλαιστίνιους που αιχμαλωτίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

«Όπως ορίζει η συμφωνία που υπογράφτηκε, η ανταλλαγή κρατουμένων αναμένεται να αρχίσει το πρωί της Δευτέρας (…) Δεν υπάρχει καμιά νέα εξέλιξη ως προς το ζήτημα αυτό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Οσάμα Χαμντάν, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς.

«Θα συνεχίζουμε να ουρλιάζουμε και να μαχόμαστε ωσότου οι πάντες επιστρέψουν στα σπίτια τους», είπε από την πλευρά της η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, μορφή της κινητοποίησης για τον επαναπατρισμό των ομήρων στο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Τελ Αβίβ. Ο 25χρονος γιος της Ματάν Ζανγκάουκερ είναι ανάμεσα στους 20 ομήρους που θεωρείται πως ζουν ακόμη.

Μητσοτάκης – Γεραπετρίτης στην Αίγυπτο

Στην «Σύνοδο για την Ειρήνη στο Σαρμ Ελ Σεΐχ» έχουν προσκληθεί η Ελλάδα και η Κύπρος. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών «ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συνοδεύσει αύριο, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Αίγυπτο, όπου θα πραγματοποιηθεί η «Σύνοδος Κορυφής Ειρήνης Σαρμ Ελ Σέιχ (Sharm El-Sheikh)».

Σύμφωνα με την επίσημη πρόσκληση των Ηνωμένων Πολιτειών, στη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη Γάζα κλήθηκαν, εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο, το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία, το Ελ Σαλβαδόρ, ο Καναδάς, το Κουβέιτ, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ισπανία, το Μπαχρέιν και η Ουγγαρία. Όπως ανέφερε το Axios, πρόσκληση στάλθηκε και στο Ιράν, ενώ το Ισραήλ δεν θα λάβει μέρος στη συνάντηση.

Σύμφωνα με το Axios, έχουν αποσταλεί προσκλήσεις και σε ηγέτες ή υπουργούς Εξωτερικών από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Ινδονησία.