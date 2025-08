Γάζα: Την άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων ζητεί ο Γάλλος ΥΠΕΞ Μπαρό μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τη Χαμάς

Τον αποτροπιασμό του για τo προπαγανδιστικό βίντεο με τους ομήρους της Χαμάς, τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, εξέφρασε χθες Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ζητώντας την άνευ όρων απελευθέρωσή τους.

«Αποτρόπαιες, αφόρητες εικόνες Iσραηλινών ομήρων οι οποίοι κρατούνται επί 666 ημέρες στη Γάζα από τη Χαμάς. Το μαρτύριό τους πρέπει να τελειώσει», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Πρέπει να απελευθερωθούν, άνευ όρων. Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και να αποκλειστεί από τη διακυβέρνηση της Γάζας», υπογράμμισε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, συμπληρώνοντας ότι «η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να εισέλθει μαζικά» στον παλαιστινιακό θύλακα.

Νωρίτερα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο ενός Ισραηλινού ομήρου, που είχε απαχθεί κατά τη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης την 7η Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ.

Στο βίντεο, διάρκειας λίγο παραπάνω από ένα λεπτό, διακρίνεται ο όμηρος, υπερβολικά αδύνατος και εμφανώς εξασθενημένος, να κρατείται μέσα σε ένα τούνελ.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP)δεν έχει καταφέρει να επαληθεύσει τη γνησιότητα του βίντεο, ούτε την ημερομηνία καταγραφής του. Στο διαδίκτυο αναπαράγεται το υλικό με τους χρήστες να αναδημοσιεύσουν την εικόνα του νεαρού όπως ήταν πριν από την ομηρία του.

New Hamas video shows Israeli hostage Evyatar David

abducted at the Nova festival 665 days ago

Starving, shackled and sketching on a tunnel wall.

Starving prisoners is a war crime. Bring him and every hostage home, open aid corridors and end the suffering now. pic.twitter.com/CwdDG96rl3

— Victor de Ascenção (@victordascencao) August 1, 2025