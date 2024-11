Γάζα: Σχεδόν το 70% των νεκρών τους πρώτους έξι μήνες του πολέμου ήταν γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Οι γυναίκες και τα παιδιά αντιπροσώπευαν «σχεδόν το 70%» των νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας την περίοδο από τον Νοέμβριο του 2023 ως τον Απρίλιο του 2024, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ, έπειτα από ενδελεχή εξακρίβωση των στοιχείων ενός μέρους των θυμάτων του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Η νέα έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταγράφει, εξάλλου, πλειάδα παραβιάσεων του ανθρωπιστικού δικαίου, κάποιες από τις οποίες ενδέχεται να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ίσως ακόμη και με «γενοκτονία».

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ταυτοποίησε 8.119 από τους περισσότερους από 34.500 ανθρώπους που σκοτώθηκαν τους πρώτους έξι μήνες του πολέμου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «σχεδόν το 70% ήταν παιδιά και γυναίκες».

Η ταυτοποίηση από τον ΟΗΕ, της ηλικίας και του φύλου των νεκρών στη Γάζα, έρχεται να στηρίξει τις καταγγελίες του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις οποίες τα περισσότερα θύματα των ισραηλινών επιδρομών είναι γυναίκες και παιδιά.

