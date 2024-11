Άμστερνταμ: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από τα βίαια επεισόδια – «Άρχισαν να μας χτυπούν και μου έσπασαν το πρόσωπο» – Αναφορές για τραυματίες και αγνοούμενους

Οι ισραηλινοί οπαδοί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, που ταξίδεψαν στην Ολλανδία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους εναντίον του Άγιαξ, ήρθαν αντιμέτωποι με βίαιες επιθέσεις σε διάφορα σημεία του Άμστερνταμ το βράδυ της Πέμπτης.

Άτομα που φώναζαν «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη» και έβριζαν στα αραβικά, τους επιτέθηκαν καθώς αποχωρούσαν από το γήπεδο. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ αναφέρει πως οι αρχές της Ολλανδίας κατέγραψαν 10 τραυματισμούς Ισραηλινών.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η Jerusalem Post, έχει χαθεί η επικοινωνία με τρεις Ισραηλινούς, αν και πηγές από συγγενείς των οπαδών, που μίλησαν στην Haaretz, υποστηρίζουν ότι ο αριθμός των ατόμων που αγνοούνται είναι υψηλότερος.

Λίγο πριν, η αστυνομία του Άμστερνταμ, σε ανακοίνωσή της στο Χ, δήλωσε ότι 5 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ διεξάγεται έρευνα για τους φερόμενους αγνοούμενους, καθώς οι αναφορές σχετικά με «πιθανή κατάσταση ομηρίας» δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Παράλληλα, 62 άτομα έχουν συλληφθεί και είναι υπό κράτηση.

Op social media circuleren verschillende berichten over de gebeurtenissen van afgelopen nacht in Amsterdam. De politie is een groot onderzoek gestart naar meerdere geweldsincidenten. Tot nu toe is bekend dat vijf gewonden naar het ziekenhuis zijn afgevoerd en 62 mensen zijn… — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) November 8, 2024

Οργανωμένες ενέδρες

Μαρτυρίες οπαδών δείχνουν ότι οι επιθέσεις ήταν οργανωμένες ενέδρες. Άνθρωποι περίμεναν σε διάφορα σημεία της πόλης τους Ισραηλινούς οπαδούς που επέστρεφαν με το τρένο από το γήπεδο.

תקיפת אוהדים ישראלים באמסטרדם, הלילה

(שימוש לפי סעיף 27א’ לחוק זכויות יוצרים) pic.twitter.com/naMtoWSdxa — הארץ חדשות (@haaretznewsvid) November 8, 2024



Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν άτομα να φωνάζουν συνθήματα στα αραβικά και να ρωτούν περαστικούς από πού κατάγονται, πριν επιτεθούν σε όσους θεωρούν Ισραηλινούς.

⚠️ Graphic videos ⚠️ Hundreds of fans of the @MaccabiTLVFC soccer team were ambushed and attacked in Amsterdam tonight as they left the stadium following a game against @AFCAjax. The mob who targeted these innocent Israelis has proudly shared their violent acts on social media.… pic.twitter.com/R3vRAIKrIG — Embassy of Israel to the USA (@IsraelinUSA) November 8, 2024

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Ένας οπαδός της Μακάμπι Τελ Αβίβ, δήλωσε στο κανάλι ειδησεογραφικό Channel 13 ότι του επιτέθηκαν περίπου 15 Άραβες, νεαρής ηλικίας, κάποιοι από τους οποίους κρατούσαν μαχαίρια και ρόπαλα.

«Άρχισαν να μας χτυπούν, μου έσπασαν το πρόσωπο, ένα δόντι και μου έκοψαν το χείλη», είπε. «Ο γιος μου δέχθηκε δύο χτυπήματα στο πρόσωπο».

Some of the videos: pic.twitter.com/sd60kM1wIS — Naftali Bennett נפתלי בנט (@naftalibennett) November 8, 2024



Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τώρα βρίσκεται στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, έχοντας μπλοκάρει την πόρτα με έπιπλα.

«Καλέσαμε την αστυνομία να στείλει περιπολικό, αλλά είπαν ότι είναι απασχολημένοι με άλλα περιστατικά. Πονάω», τόνισε.

Ένας άλλος Ισραηλινός, ανέφερε ότι δέχτηκε γροθιά στο πρόσωπο και κλωτσιά στο στομάχι. Μετά το περιστατικό, η τοπική αστυνομία τον συνόδευσε στο ξενοδοχείο του για να πάρει τα προσωπικά του αντικείμενα.

Σε εγρήγορση το Ισραήλ

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις και διέταξε την αποστολή δύο αεροπλάνων για να επαναπατρίσουν τους Ισραηλινούς φιλάθλους.

Το Ισραηλινό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσαν ότι οι τοπικές Αρχές ενίσχυσαν την ασφάλεια στο Άμστερνταμ, ενώ συμβούλευσαν τους Ισραηλινούς να χρησιμοποιούν τα δημόσια μέσα μεταφοράς για να μεταβούν στο αεροδρόμιο – νωρίτερα, είχαν εκδώσει προειδοποίηση προς τους πολίτες του Ισραήλ, να παραμείνουν στα δωμάτια των ξενοδοχείων τους και, αν κυκλοφορήσουν στους δρόμους, να μην φέρουν επάνω τους διακριτά Ισραηλινά ή Εβραϊκά σύμβολα.

Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ντικ Σουφ, καταδίκασε τις επιθέσεις και δήλωσε στο X: «Παρακολούθησα τις εξελίξεις στο Άμστερνταμ με τρόμο. Τελείως απαράδεκτες αντισημιτικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών».

Σημείωσε, επίσης, ότι η κατάσταση στην πόλη έχει πλέον ηρεμήσει, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να αποκαταστήσουν την τάξη.

Η δήμαρχος του Άμστερνταμ, Φέμκε Χάλσεμα, δήλωσε ότι οι Αρχές εξακολουθούν να διερευνούν την πλήρη έκταση των περιστατικών βίας γύρω από τον αγώνα Άγιαξ – Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Επιθέσεις Ισραηλινών σε Παλαιστινιακά σύμβολα

Εν τω μεταξύ, η Ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf ανέφερε ότι το βράδυ μεταξύ Τετάρτης και Πέμπτης, Ισραηλινοί έκαψαν Παλαιστινιακή σημαία σε πλατεία στο Άμστερνταμ και επιτέθηκαν σε διερχόμενους οδηγούς.

Yesterday Maccabi Tel Aviv started the violence by attacking innocent people in Amsterdam, everyone was silent. Video shows an Amsterdam taxi driver attacked and abused by Maccabi hooligans—This is one of the events that resulted in the attack against the Maccabi today. https://t.co/ArhXii0gj5 pic.twitter.com/8uOR0ctK1G — Suppressed News. (@SuppressedNws) November 8, 2024



Παράλληλα, βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ να τραγουδούν χαρούμενα συνθήματα για τους θανάτους Παλαιστινίων στη Γάζα. «Αφήστε τις IDF να νικήσουν – Ας γαμήσουμε τους Άραβες».

Israel’s Maccabi Tel Aviv hooligans, protected by police, chanted anti-Arab slurs and a genocidal song in Amsterdam, including lines like “no schools in Gaza because there are no children left” & “Let the IDF win to fuck the Arabs”. They also attacked Palestinian flags. This… pic.twitter.com/MIposXA2vx — Clash Report (@clashreport) November 8, 2024

⚡️IMPORTANT: This is what Maccabi Tel Aviv Hooligans did in the Netherlands that triggered all the violence against them after the authorities did nothing, don’t let anyone twist it. Israelis are not the victim. They took down Palestine’s flag and then it all started. An… pic.twitter.com/NaP3x0Pl9z — Suppressed News. (@SuppressedNws) November 8, 2024



Σε ένα βίντεο, Ισραηλινός καταγράφεται να κατεβάζει μια Παλαιστινιακή σημαία από κτήριο, ενώ φίλοι του τον ενθαρρύνουν, φωνάζοντας: «Κάψ’ την να τελειώνουμε».