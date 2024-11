Άμστερνταμ: 57 συλλήψεις για τα επεισόδια μετά τον αγώνα Άγιαξ – Μακάμπι- «Εντελώς απαράδεκτο να συμβαίνει αυτό στην Ολλανδία»

Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ντικ Σχοφ δήλωσε σήμερα ότι η βία με στόχο Ισραηλινούς πολίτες, γύρω από ένα ποδοσφαιρικό ματς στο Άμστερνταμ, είναι απαράδεκτη, και πρόσθεσε πως πρέπει να ασκηθούν διώξεις σε βάρος όλων των δραστών.

«Παρακολούθησα με τρόμο τις ειδήσεις από το Άμστερνταμ», έγραψε ο Σχοφ στο X, προσθέτοντας ότι ήρθε σε επαφή με τον ισραηλινό ομόλογό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχετικά με το επεισόδιο.

Met afschuw de berichtgeving uit Amsterdam gevolgd. Volstrekt onacceptabele antisemitische aanvallen op Israëliërs. Ik sta in nauw contact met alle betrokkenen. Zojuist in een call met @IsraeliPM Netanyahu benadrukt dat de daders zullen worden opgespoord en vervolgd. Het is nu… — Dick Schoof (@MinPres) November 8, 2024

Η αντίδραση του Ισραήλ

Νωρίτερα, ο Νετανιάχου έδωσε εντολή να σταλούν αμέσως στο Άμστερνταμ δύο αεροσκάφη διάσωσης έπειτα από ένα «πολύ βίαιο επεισόδιο» με στόχο ισραηλινούς πολίτες, δήλωσε σήμερα το γραφείο του, αφού αναφέρθηκαν επιθέσεις που συνδέονται με έναν ποδοσφαιρικό αγώνα της διοργάνωσης Europa League.

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke with Dutch Prime Minister Dick Schoof and emphasized the great importance of the Dutch government ensuring the wellbeing of all Israelis in the Netherlands, including those who were wounded and injured in the disturbances. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 8, 2024

Το Ισραηλινό υπουργείο Εθνικής Ασφαλείας κάλεσε επίσης τους ισραηλινούς πολίτες στην Ολλανδική πόλη, να παραμείνουν στα δωμάτια των ξενοδοχείων τους μετά τις επιθέσεις, αναφέρεται σε δεύτερη ανακοίνωση που εκδόθηκε από το πρωθυπουργικό γραφείο.

«Φίλαθλοι που πήγαν να δουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, αντιμετώπισαν αντισημιτισμό και δέχθηκαν επίθεση αδιανόητης ωμότητας μόνο και μόνο επειδή ήταν εβραίοι και Ισραηλινοί», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο ισραηλινός υπουργός Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

עמדתי במהלך כל הלילה בקשר רציף עם שר החוץ, שר הביטחון, יחד עם משטרת ישראל, שמבצעת מאמץ רציף מול משטרת הולנד והגופים הרלוונטיים, בכדי לחלץ את האזרחים הישראלים, ולתחקר את אירועי הלינץ׳ החמורים בהולנד. אוהדים שסה”כ הלכו לראות משחק כדורגל, נתקלו באנטישמיות והותקפו באכזריות בלתי… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 8, 2024

Οι IDF ανακοίνωσαν σήμερα ότι ετοιμάζονται να αναπτύξουν άμεσα αποστολή διάσωσης σε συντονισμό με την Oλλανδική κυβέρνηση μετά το ποδοσφαιρικό ματς, στο οποίο ο Άγιαξ Άμστερνταμ νίκησε την Μακάμπι Τελ Αβίβ 5-0.

«Η αποστολή θα αναπτυχθεί με χρήση μεταγωγικών αεροσκαφών και θα περιλάβει ιατρικές ομάδες και ομάδες διασωστών», διευκρίνισαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

בעקבות אירועי האלימות הקשים והחמורים נגד ישראלים באמסטרדם, בהנחיית הדרג המדיני ובהמשך להערכת המצב, צה”ל נערך באופן מיידי להוצאת משלחת חילוץ בתיאום עם ממשלת הולנד<< — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 8, 2024

Συλλήψεις

Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι 57 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση μετά τον αγώνα, στη διάρκεια του οποίου φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές προσπάθησαν να φθάσουν στο γήπεδο Γιόχαν Κρόιφ, παρόλο που οι Αρχές της πόλης τους είχαν απαγορεύσει να διαδηλώσουν εκεί.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι φίλαθλοι βγήκαν από το γήπεδο χωρίς επεισόδια, αλλά στη διάρκεια της νύχτας αναφέρθηκαν διάφορες συγκρούσεις στο κέντρο της πόλης.

⚡️Israelis found out today in Amsterdam. pic.twitter.com/lmH6oKDGOs — Suppressed News. (@SuppressedNws) November 8, 2024

Βίντεο από τις επιθέσεις

Σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται πλήθη να τρέχουν μέσα στους δρόμους και άνδρες να ξυλοκοπούνται.

Israel has sent ‘rescue planes’ to Amsterdam after locals came after and attacked numerous Israeli ‘Maccabi Tel Aviv’ fans for tearing down Palestinian flags, chanting “F*ck Palestine,” and mocking dead children in Gaza, before the Champions’ League Match against ‘Ajax.’ Some… pic.twitter.com/LUPo2Kt2xy — The Cradle (@TheCradleMedia) November 8, 2024

I’m so disgusted by what I just witnessed. In Amsterdam, Israelis & Jews leaving a soccer match were beaten unconscious by mobs, thrown in the river, and forced to say “free Palestine.” This is the direct result of normalizing antisemitism post Oct. 7, where the most flagrant… pic.twitter.com/NslFO5Kmje — Elica Le Bon الیکا‌ ل بن (@elicalebon) November 8, 2024

Maccabi Tel Aviv hooligans find out after singing zionist chants and attacking citizens in Amsterdam, they thought they’re in Israel and they can do whatever they want without consequences. One of them jumped in the river to escape and ended up saying “Free Palestine”😭😂 pic.twitter.com/NlVH2XlGTK — Suppressed News. (@SuppressedNws) November 8, 2024



Το Ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τις δηλώσεις της ισραηλινής κυβέρνησης.

Ο αντιμουσουλμάνος πολιτικός, Γκέερτ Βίλντερς, ηγέτης του μεγαλύτερου κόμματος στην Ολλανδική κυβέρνηση, καταδίκασε σε καταχώρισή του τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στο Άμστερνταμ.

«Ντροπή να μπορεί να συμβεί αυτό στην Ολλανδία. Εντελώς απαράδεκτο», τόνισε.

A Jew hunt in Amsterdam. It is totally unacceptable that there was insufficient police protection to prevent this violence and protect the people. The mayor of Amsterdam must resign today. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 8, 2024



Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ ζήτησε από την Ολλανδική κυβέρνηση να βοηθήσει τους Ισραηλινούς πολίτες να φθάσουν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ολλανδό ομόλογό του Κάσπαρ Φέλντκαμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ