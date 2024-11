Άμστερνταμ: Ο Νετανιάχου στέλνει 2 αεροπλάνα για τον επαναπατρισμό των Ισραηλινών οπαδών έπειτα από τα βίαια επεισόδια

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η βίαιη επίθεση που δέχτηκαν Ισραηλινοί οπαδοί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Άμστερνταμ, με τις Ολλανδικές αρχές να αναφέρουν τραυματισμούς 10 ατόμων.

Σύμφωνα με τις ενημερώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, η σοβαρότητα των τραυμάτων δεν έχει γίνει γνωστή, ενώ οι Αρχές σημειώνουν ότι δεν μπορούν να εντοπίσουν δύο Ισραηλινούς πολίτες, καθώς δεν έχει γίνει εφικτή η επικοινωνία μαζί τους.



Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, σε συνεννόηση με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, εξέδωσε οδηγίες προς τους Ισραηλινούς πολίτες που βρίσκονται στο Άμστερνταμ να παραμείνουν στα ξενοδοχεία τους και να αποφύγουν τη δημόσια επίδειξη ισραηλινών ή εβραϊκών συμβόλων, λόγω φόβων για περαιτέρω επιθέσεις.

Ανταποκρινόμενος στην κατάσταση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζήτησε από τον Ολλανδό πρωθυπουργό, Ντικ Σχοφ, και τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας να δράσουν αποφασιστικά εναντίον των ταραξιών και να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι δύο αεροπλάνα θα αποσταλούν στο Άμστερνταμ για την επαναπατρισμό των πολιτών.

Την επίθεση καταδίκασε με σκληρή γλώσσα και ο Ισραηλινός διπλωμάτης στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «πογκρόμ». Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε: «Αυτά είναι τα αληθινά πρόσωπα των υποστηρικτών της ριζοσπαστικής τρομοκρατίας. Ο δυτικός κόσμος πρέπει να ξυπνήσει τώρα!»

Οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) δήλωσαν ότι προετοιμάζουν άμεσα αποστολή διάσωσης στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας, η οποία θα περιλαμβάνει ιατρικές ομάδες και μέλη της διοίκησης της Πολιτικής Προστασίας.

