Νέο κύμα κακοκαιρίας έπληξε την Ισπανία: Καταστροφικές πλημμύρες στη Χιρόνα – Οχήματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά

Η Ισπανία βιώνει άλλη μία φυσική καταστροφή με πλημμύρες, καθώς καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και παρέσυραν αυτοκίνητα να επιπλέουν στους δρόμους της Χιρόνα.

Στο κέντρο της παραθαλάσσιας πόλης Καδακές, που βρίσκεται στην Καταλονία, τεράστιες ποσότητες νερού παρέσυραν οχήματα και δημιούργησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Η καταστροφή αυτή έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τις σοβαρές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή της Βαλένθια, όπου περισσότεροι από 219 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 93 αγνοούνται.

Στη Χιρόνα, η δήμαρχος Πία Σερινιάννα επιβεβαίωσε ότι συνολικά 32 αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ ορισμένα από αυτά εντοπίστηκαν να έχουν δημιουργήσει μια στοιβάδα σε μια γέφυρα, μπροστά από το καζίνο της πόλης.



Παρά την εκτεταμένη καταστροφή, οι Αρχές ανακοίνωσαν πως δεν υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Καταλονίας, Meteocat, δημοσίευσε βίντεο από τη πλημμύρα, επισημαίνοντας ότι η συνολική βροχόπτωση πιθανότατα ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά.

Així baixa la riera de Cadaqués, després de la pluja intensa i continuada d’aquesta matinada on, molt probablement, s’han superat els 100 mm de precipitació.



Η Δήμαρχος ανέφερε ότι οι πλημμύρες προήλθαν κυρίως από την αυξημένη ποσότητα νερού που κατέβηκε από το βουνό, παρασύροντας αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα σε χαμηλές περιοχές.

Παρά την προειδοποίηση από το Κέντρο Συντονισμού Επιχειρήσεων της Καταλονίας, ορισμένοι οδηγοί είχαν αφήσει τα οχήματά τους στο σημείο, τα οποία στη συνέχεια παρασύρθηκαν από τα νερά.

Η πιο έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε μεταξύ 2 και 3 π.μ., αποτρέποντας, ωστόσο, μια μεγαλύτερη τραγωδία, καθώς δεν υπήρχαν πολίτες στους δρόμους εκείνη την ώρα.

Terrible floods due to torrential rainfall in Cadaqués of Girona province, Spain 🇪🇦 (08.11.2024) pic.twitter.com/9xXsG1a0QF

— Disaster News (@Top_Disaster) November 8, 2024