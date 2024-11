ΗΠΑ: Φωτιά μεγάλων διαστάσεων στην Καλιφόρνια αναγκάζει χιλιάδες να εκκενώσουν – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η κομητεία Βεντούρα

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Νότια Καλιφόρνια, καθώς η φωτιά που ξεκίνησε την Τετάρτη στην κομητεία Βεντούρα, κατακαίει ανεξέλεγκτα εκτάσεις γης και έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 10 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, 132 κτίρια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και 88 έχουν υποστεί ζημιές, ενώ οι εκτεταμένες εκκενώσεις συνεχίζονται με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.

California firefighters were working to contain fires in Ventura and Los Angeles Counties. Officials in Ventura County urged residents to get out of the area, saying that they were using every available resource to battle the fire. https://t.co/Fz85kYFYuI pic.twitter.com/BDZ2PEq2dT — The New York Times (@nytimes) November 7, 2024



Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, κήρυξε την κομητεία Βεντούρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Πέμπτη, εξαιτίας των ραγδαίων επεκτεινόμενων εστιών της φωτιάς, οι οποίες έχουν ήδη κάψει περισσότερα από 20.400 στρέμματα γης.

A devastating #wildfire rages across Southern #California, forcing over 14,000 residents to evacuate as fierce winds and dry conditions fuel the flames. Watch: https://t.co/0H3e7ZjA84 pic.twitter.com/vB3YDWZBaz — Hindustan Times (@htTweets) November 7, 2024



«Η πυρκαγιά σχετίζεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα», δήλωσαν αρμόδιοι της πολιτείας.

Since when do reporters stand in an area on fire like this?? Ventura California on fire pic.twitter.com/14nA7hEdD2 — Chris (Rained out RantCast) (@_RantCast) November 7, 2024

Οι ισχυροί άνεμοι «Σάντα Άνα» ενισχύουν την εξάπλωση της φωτιάς

Η φωτιά, που έχει ήδη εξαπλωθεί σε περίπου 83 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αναμένεται να επεκταθεί επικίνδυνα, καθώς οι ισχυροί και ξηροί άνεμοι «Σάντα Άνα» δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την ανεξέλεγκτη εξάπλωσή της.

Οι συγκεκριμένοι άνεμοι, χαρακτηριστικοί της περιοχής το φθινόπωρο και τον χειμώνα, κινούνται από το εσωτερικό της Νότιας Καλιφόρνια προς τις ακτές, φέρνοντας ξηρό αέρα και ενισχύοντας τις φλόγες.

The sky turned a surreal orange color at Mandalay Beach on Wednesday as smoke from the uncontained California Mountain Fire engulfed the horizon. pic.twitter.com/Ky1WbzuQwS — AccuWeather (@accuweather) November 7, 2024



Ο μετεωρολόγος Άριελ Κοέν, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ανέφερε ότι οι άνεμοι είχαν αρχίσει να εξασθενούν σε χαμηλότερα υψόμετρα, ενώ στις ορεινές περιοχές παρέμεναν ισχυροί μέχρι το βράδυ της Πέμπτης.

Αν και οι προειδοποιήσεις κόκκινου συναγερμού, που υποδηλώνουν μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιάς, έχουν τερματιστεί, για τις περισσότερες περιοχές, εξακολουθούν να ισχύουν, με πρόβλεψη επιστροφής των ανέμων την ερχόμενη εβδομάδα.

California mountain wildfires rage, torching almost everything in their path — Reuters Thousands are being evacuated as wildfires near Los Angeles continue to rage, destroying homes in their path.#California – Boost #ClimateActionNow pic.twitter.com/rhntmIw9YY — Humane Universe (@HumaneUniverse) November 8, 2024

Εκτεταμένες εκκενώσεις

Περίπου 10.000 κάτοικοι παραμένουν σε καθεστώς εκκένωσης, με την πυρκαγιά να απειλεί πάνω από 3.500 δομές σε προάστια, αγροτικές περιοχές και ράντζα γύρω από την πόλη Καμαρίγιο της κομητείας Βεντούρα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σε συνεργασία με εναέρια μέσα, επικεντρώνονται στην προστασία κατοικιών κατά μήκος της βορειοανατολικής περιμέτρου της φωτιάς κοντά στην πόλη Σάντα Πόλα, όπου ζουν περισσότεροι από 30.000 κάτοικοι.

California: What everyone feared was coming, has arrived. #cawx #cafire #wildfire #weather

The Mountain Fire is being fueled by incredibly strong Santa Ana winds in Ventura County, California. In just a couple hours it has grown to over 10,400 acres and continues to burn… pic.twitter.com/ZMNRUUYIsJ — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) November 6, 2024



Οι τοπικές Αρχές έχουν συστήσει στους κατοίκους να είναι σε επιφυλακή για νέες εστίες φωτιάς, διακοπές ρεύματος και πτώσεις δέντρων λόγω των ανέμων.

The Mountain Fire scorched the mountains near Santa Paula and Fillmore today with zero containment #MountainFire #wildfire #californiafire pic.twitter.com/DsWRtS3VFl — Hans Gutknecht (@HansGutknecht) November 8, 2024



Η φωτιά εξελίσσεται σε μια περιοχή που έχει υποστεί πολλές καταστροφές από φωτιές τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Καλιφόρνια.

Με πληροφορίες από: Associated Press, Axios