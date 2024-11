Γάζα: Ισραηλινό «σφυροκόπημα» στο βόρειο τμήμα – Ξεκληρίστηκε οικογένεια – Χωρίς φαγητό και φάρμακα 100 χιλιάδες άμαχοι

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή (3/11) σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν οι τοπικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, καθώς ο στρατός συνεχίζει την επίθεσή του κατά της Χαμάς στο βόρειο τμήμα του πολιορκούμενου παλαιστινιακού θύλακα.

«Αεροπορικά ισραηλινά πλήγματα» άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 17 νεκρούς στη βόρεια Γάζα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ. Το πιο θανατηφόρο πλήγμα μετρά «έξι νεκρούς, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά» σε ένα σπίτι της οικογένειας Ουάρς Αγα στη Μπέιτ Λαχία, στο βόρειο άκρο, διευκρίνισε.

In northern Gaza, particularly in Jabalia and Beit Lahia, essential resources are absent: there is no access to water, clothing, medicine, or basic necessities—not even shrouds or graves. What remains are destroyed homes and the pervasive presence of loss.. pic.twitter.com/N6vC8hkWje

