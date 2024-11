Καμίλα: Με τέσσερις λέξεις περιέγραψε την πορεία της υγείας του Καρόλου – «Τα πηγαίνει πολύ καλά» – ΒΙΝΤΕΟ

Η Βασίλισσα Καμίλα αποκάλυψε ότι ο Κάρολος «τα πηγαίνει πολύ καλά» καθώς συνεχίζει να υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο, πριν αναφέρει με χιούμορ ότι «το πρόβλημα είναι να προσπαθείς να τον σταματήσεις», μιλώντας σε νέο ντοκιμαντέρ με θέμα την ενδοοικογενειακή βία.

Το βασιλικό ζεύγος επέστρεψε πρόσφατα από δεκαήμερο ταξίδι στην Αυστραλία και τη Σαμόα.

Από την πλευρά του ο Κάρολος, ο οποίος διέκοψε τη θεραπεία του για τον καρκίνο ελέω των κρατικών επισκέψεων, λέγεται ότι χαρακτήρισε το μακρινό ταξίδι ως «την τέλεια τόνωση και απόδραση από την καθημερινότητα».

