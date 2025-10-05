Γάζα: Ισραηλινά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας, παρά το κάλεσμα Τραμπ – Καταστράφηκαν κτίρια

Μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ και άρματα μάχης έπληξαν τη Λωρίδα της Γάζας στη διάρκεια της νύχτας, αλλά και σήμερα, καταστρέφοντας αρκετά κτίρια κατοικιών, σύμφωνα με μάρτυρες, καθώς οι Παλαιστίνιοι αναμένουν απεγνωσμένα την υλοποίηση ενός αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καλέσει για τον τερματισμό των βομβαρδισμών, ενώ ανέφερε χθες, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ότι το Ισραήλ έχει συμφωνήσει σε μία “αρχική γραμμή αποχώρησης” στο εσωτερικό της Γάζας και ότι “όταν η Χαμάς το επιβεβαιώσει, η Κατάπαυση του Πυρός θα είναι ΑΜΕΣΑ εφαρμόσιμη¨.

Η κλιμάκωση από την πλευρά του Ισραήλ καταγράφεται καθώς η Αίγυπτος προετοιμάζεται για να φιλοξενήσει εκπροσώπους της Χαμάς, του Ισραήλ, των ΗΠΑ, αλλά και του Κατάρ για την έναρξη συνομιλιών, σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου την πιο προωθημένης προσπάθειας για την επίλυση της πολεμικής διαμάχης.