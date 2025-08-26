Γάζα: Ιερείς και καλόγριες αρνούνται να εκκενώσουν την Ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγ. Πορφυρίου – Τι λέει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 

Enikos Newsroom

διεθνή

Ελληνορθόδοξη εκκλησία Αγίου Πορφυρίου

Ιερείς και καλόγριες αρνούνται να εκκενώσουν την Ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου και την Καθολική εκκλησία της Αγίας Οικογένειας στην πόλη της Γάζας παρά τις εντολές του ισραηλινού στρατού. Έχουν επιλέξει να παραμείνουν μέσα στις εκκλησίες προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια σε όσους αμάχους δεν μπορούν να εγκαταλείψουν την πόλη.

Σε κοινή ανακοίνωση το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εξηγούν ότι η εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου και η εκκλησία της Αγίας οικογένειας «αποτέλεσαν καταφύγιο για εκατοντάδες αμάχους» από το ξέσπασμα του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023, μεταξύ των οποίων «ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά» και ανάπηροι κάτοικοι της Γάζας.

«Όπως και οι άλλοι κάτοικοι της πόλης της Γάζας, οι πρόσφυγες που ζουν στις εγκαταστάσεις θα πρέπει να αποφασίσουν σύμφωνα με τη συνείδησή τους τι θα κάνουν», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Μεταξύ εκείνων που έχουν αναζητήσει καταφύγιο μέσα στις εγκαταστάσεις, πολλοί είναι εξασθενημένοι και υποσιτισμένοι λόγω των κακουχιών των τελευταίων μηνών. Το να φύγουν από την πόλη της Γάζας και να προσπαθήσουν να διαφύγουν προς το νότο δεν θα ήταν τίποτα λιγότερο από μια θανατική καταδίκη», τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί στο έδαφος , όχι μόνο για την κοινότητά μας, αλλά για ολόκληρο τον πληθυσμό. Μπορούμε μόνο να επαναλάβουμε αυτό που έχουμε ήδη πει: Δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον που να βασίζεται στην αιχμαλωσία, στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων ή στην εκδίκηση. Αυτός δεν είναι ο σωστός δρόμος», αναφέρουν το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, που ζητούν να τερματιστεί ο «παράλογος και καταστροφικός πόλεμος» και να απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνται στην Γάζα.

