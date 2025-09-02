Γαλλία: Οι Ευρωπαίοι είναι «έτοιμοι» να παράσχουν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας – Αναμένουν «υποστήριξη» των ΗΠΑ

Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιβεβαιώσουν την Πέμπτη, στη συνάντηση που θα έχουν στην Γαλλία,  στο Μέγαρο των Ηλυσίων, ότι είναι «έτοιμοι» να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία και τώρα αναμένουν συγκεκριμένη «υποστήριξη» από τους Αμερικανούς, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.

«Σε πολιτικό επίπεδο, το ουσιαστικό μήνυμα που θα δοθεί την Πέμπτη είναι, δεδομένης της προόδου των εργασιών που έχουν γίνει τώρα, ότι όχι μόνο είμαστε πρόθυμοι και ικανοί, αλλά ότι είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα», τόνισε ένας σύμβουλος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

«Αυτό που θα αναζητήσουμε την Πέμπτη είναι η επιβεβαίωση αυτού του μοντέλου: ότι η “Συμμαχία των Προθύμων” έχει πράγματι την υποστήριξη των Αμερικανών για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα συμπροεδρεύσουν την Πέμπτη στο Παρίσι, παρουσία και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε άλλη μια σύνοδο των χωρών που στηρίζουν στρατιωτικά την Ουκρανία.

Η σύνοδος της «Συμμαχίας των προθύμων», περίπου τριάντα χωρών (κυρίως ευρωπαϊκών) θα διεξαχθεί το πρωί με τηλεδιάσκεψη για τους ηγέτες που δεν θα βρίσκονται στη Γαλλία.

Αντικείμενο συζήτησης θα αποτελέσουν «οι εργασίες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία που έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες» αλλά και «τα συμπεράσματα που εξάγονται από τη στάση της Ρωσίας, η οποία επιμένει να αρνείται την ειρήνη.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

