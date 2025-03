Φρουροί της Επανάστασης σε ΗΠΑ: Θα απαντήσουμε σε οποιαδήποτε επίθεση – Ρωσικό κάλεσμα για να σταματήσουν οι αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη

Το Ιράν θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση, προειδοποίησε ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, μετά την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη να σταματήσει «αμέσως» οποιαδήποτε υποστήριξη προς τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες, Σάββατο, αεροπορικές επιδρομές κατά των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλα τμήματα στη χώρα αυτή, και την πρωτεύουσα Σαναά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε το Σάββατο από το Ιράν να σταματήσει «αμέσως» οποιαδήποτε υποστήριξη προς τους “τρομοκράτες Χούθι”.

«Η Αμερική θα σας επιρρίψει ακέραια την ευθύνη και δεν θα είμαστε ευγενικοί!», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

«Το Ιράν δεν επιδιώκει τον πόλεμο, αλλά αν κάποιος το απειλήσει, θα απαντήσει καταλλήλως, αποφασιστικά και οριστικά» σε οποιαδήποτε επίθεση, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο στρατηγός Χοσεΐν Σαλαμί.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν «κανένα δικαίωμα να υπαγορεύουν την εξωτερική πολιτική του Ιράν», είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στο X.

Ορισμένα τμήματα της ανάρτησης του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας είναι γραμμένα με κεφαλαία, ακολουθώντας τρόπο που θυμίζει αυτόν του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται οικονομικά και στρατιωτικά από το Ιράν, ανήκουν “στον άξονα της αντίστασης” της Τεχεράνης, άτυπης συμμαχίας περιφερειακών ενόπλων οργανώσεων που αντιτίθενται στο Ισραήλ, όπως η Χαμάς στη Γάζα και η Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Οι Χούθι «λαμβάνουν τις δικές τους στρατηγικές και επιχειρησιακές αποφάσεις» εντελώς ανεξάρτητα από το Ιράν, πρόσθεσε ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Σαλαμί, χαρακτηρίζοντάς τους «εκπροσώπους των πολιτών της Υεμένης».

Σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας των ανταρτών Χούθι, τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 101 τραυματίστηκαν στις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές.

Το Ιράν χαρακτήρισε «βάρβαρη» την επίθεση αυτή και εξέφρασε τη λύπη του σε ανακοίνωση που εξέδωσε για «δεκάδες νεκρούς και τραυματίες», μεταξύ των οποίων «αθώες γυναίκες και παιδιά της Υεμένης».

Οι δηλώσεις αυτές σε έντονο ύφος έρχονται τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ανοιχτός σε διάλογο με το Ιράν για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα πλαισιώνει τις πυρηνικές δραστηριότητες της Τεχεράνης.

Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ ενίσχυσε παράλληλα τις κυρώσεις κατά του Ιράν, ενώ διατηρεί την απειλή στρατιωτικής δράσης, στο πλαίσιο της λεγόμενης πολιτικής άσκησης «μέγιστης πίεσης» στην Τεχεράνη, την οποία είχε ξεκινήσει κατά την πρώτη του θητεία στην αμερικανική προεδρία (2017-2021).

Αυτή σηματοδοτήθηκε κυρίως από το πράσινο φως που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανικό πλήγμα το 2020 στο Ιράκ, στο οποίο σκοτώθηκε ο στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος ήταν τότε ο αρχιτέκτονας των ιρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

US Strikes Houthi Targets In Yemen In Massive Bombardment

President Trump launched large-scale attacks on Yemen’s Houthis overnight after the group threatened to target Israeli-linked ships in the Red Sea over Gaza’s blockade.

The US strikes have killed at least 23 people in… pic.twitter.com/zhzzmqSLmV

— RT_India (@RT_India_news) March 16, 2025