Υεμένη: Mπαράζ αεροπορικών επιδρομών από τις ΗΠΑ κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Χούθι – Τουλάχιστον 31 νεκροί

Οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον περιοχών που ελέγχουν οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 31 ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό 101, σύμφωνα με νέο απολογισμό, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας των ανταρτών.

Τα πλήγματα αυτά στοχοθέτησαν την πρωτεύουσα Σαναά, τις επαρχίες Σαάντα, στη βορειοδυτική Υεμένη, και Αλ Μπάιντα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όπως και την πόλη Ρανταά, επίσης στο κεντρικό τμήμα της Υεμένης, διευκρίνισε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούθι Άνις Αλ Ασμπάχι.

Το αιματοκύλισμα έρχεται σε συνέχεια της έντασης που προκαλούν οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και των σκληρών προειδοποιήσεων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Χούθι χαρακτήρισαν τα πλήγματα “έγκλημα πολέμου” και διαμήνυσαν ότι θα απαντήσουν στην κλιμάκωση με κλιμάκωση. «Οι ένοπλες δυνάμεις μας στην Υεμένη είναι πλήρως προετοιμασμένες να απαντήσουν», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν “κανένα δικαίωμα να υπαγορεύουν” την εξωτερική πολιτική της Τεχεράνης, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, μετά το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ, με το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος λέει στο Ιράν να σταματήσει “αμέσως” να υποστηρίζει τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

«Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει καμία εξουσία και κανένα δικαίωμα να υπαγορεύει την εξωτερική πολιτική του Ιράν», υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, απευθύνοντας έκκληση να σταματήσουν «να σκοτώνουν τον λαό της Υεμένης».

Οι ΗΠΑ διεξήγαγαν χθες, Σάββατο, πλήγματα κατά των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλα τμήματα στη χώρα αυτή, και την πρωτεύουσα Σαναά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται οικονομικά και στρατιωτικά από το Ιράν, ανήκουν «στον άξονα της αντίστασης» της Τεχεράνης, άτυπης συμμαχίας περιφερειακών ενόπλων οργανώσεων που αντιτίθενται στο Ισραήλ, όπως η Χαμάς στη Γάζα και η Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Πάνω από 60.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και ο κόσμος επιρρίπτει ακέραια την ευθύνη στην Αμερική», πρόσθεσε στο X ο Αμπάς Αραγτσί, αναφερόμενος στην ακλόνητη αμερικανική υποστήριξη στο Ισραήλ στον πόλεμό του στη Γάζα κατά της Χαμάς.

Ορισμένα τμήματα του μηνύματος του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας είναι γραμμένα με κεφαλαία, ακολουθώντας τρόπο που θυμίζει αυτόν του Ντόναλντ Τραμπ.

O Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, δήλωσε πως έδωσε εντολή για τις επιδρομές, επικαλούμενος τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. «Ο χρόνος σας τελείωσε και οι επιθέσεις σας πρέπει να σταματήσουν, αρχής γενομένης από σήμερα. Αν όχι, η κόλαση θα πέσει επάνω σας και δεν θα έχετε ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τους αντάρτες της Υεμένης.

Σε νέα αυστηρή προειδοποίηση, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε: «Επιθέσεις των Χούθι σε αμερικανικά πλοία δεν θα γίνουν ανεκτές. Θα κάνουμε χρήση συντριπτικής, θανατηφόρας ισχύος μέχρι να επιτύχουμε τον στόχο μας».

Παράλληλα, κάλεσε το Ιράν να σταματήσει άμεσα την υποστήριξη προς τους Χούθι, αναφέροντας: «Η υποστήριξη προς τους τρομοκράτες Χούθι πρέπει να σταματήσει αμέσως! Μην απειλείτε τον αμερικανικό λαό, τον πρόεδρό του (…) ή διαύλους της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Και αν το κάνετε, προσοχή, διότι η Αμερική θα σας επιρρίψει ακέραια την ευθύνη και δεν θα είμαστε ευγενικοί!»

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ανοιχτός σε διάλογο με το Ιράν για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα πλαισιώνει τις πυρηνικές δραστηριότητες της Τεχεράνης.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ ενίσχυσε παράλληλα τις κυρώσεις κατά του Ιράν, ενώ διατηρεί την απειλή στρατιωτικής δράσης, στο πλαίσιο της πολιτικής του για την άσκηση “μέγιστης πίεσης” στην Τεχεράνη.

The U.S. military has released new footage of the strikes in Yemen. pic.twitter.com/yRbZhD5FuP

— Israel News Pulse (@israelnewspulse) March 15, 2025