Φον Ντερ Λάιεν για Ιράν: Αυτό που συμβαίνει είναι αποτρόπαιο – Εξετάζουμε την περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων

  • Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε «αποτρόπαιο» αυτό που συμβαίνει στο Ιράν, επιβεβαιώνοντας ότι η ΕΕ εξετάζει την περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων.
  • Τόνισε ότι οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, έχουν αντίκτυπο και αποδίδουν αποτελέσματα, αποδυναμώνοντας το καθεστώς και συμβάλλοντας στην άσκηση πίεσης.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων σε πρόσωπα και οντότητες που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, δηλώνοντας παράλληλα την πλήρη πολιτική στήριξη στον αγώνα του λαού του Ιράν.
«Αυτό που συμβαίνει στο Ιράν είναι αποτρόπαιο και η δολοφονία νέων ανθρώπων αποτελεί ανθρώπινη τραγωδία», δήλωσε από την Κύπρο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ερωτηθείσα για τις εξελίξεις στο Ιράν.

Η ίδια αρνήθηκε, όπως είπε, να σχολιάσει τις ενέργειες άλλων χωρών, σημειώνοντας ότι «αυτό εναπόκειται σε εκείνες να αποφασίσουν τι θα πράξουν. Ωστόσο, πράγματι εξετάζουμε την περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά του Ιράν. Οι κυρώσεις αυτές είναι αποτελεσματικές, έχουν αντίκτυπο και αποδίδουν αποτελέσματα, αποδυναμώνοντας το καθεστώς και συμβάλλοντας στην άσκηση πίεσης».

Κατά τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τις εργασίες του Κολεγίου των Επιτρόπων με το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι «οι κυρώσεις συμβάλλουν ώστε το καθεστώς να φτάσει στο τέλος του και να επέλθει αλλαγή», επισημαίνοντας πως ο λαός του Ιράν «αγωνίζεται με θάρρος για την αλλαγή και έχει την πλήρη πολιτική στήριξή μας».

Τέλος, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να προχωρήσει στα αιτήματα για την επιβολή κυρώσεων σε πρόσωπα και οντότητες που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

