Φον Ντερ Λάιεν: «Απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο» – Η συγκινητική επίσκεψη στην Πράσινη Γραμμή

  • Συμβολικό μήνυμα επανένωσης εξέπεμψαν από τη Λευκωσία ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, περπατώντας κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, του 1974.
  • Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι «Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κυπρίους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ», εκφράζοντας την ελπίδα για νέα ώθηση προς την επανένωση, το 2026.
  • Η Φον ντερ Λάιεν βρίσκεται στην Κύπρο για την πρώτη συνεδρίαση του Κολλεγίου των Επιτροπών, ενώ οι υπόλοιποι Επίτροποι αναμένεται να επισκεφτούν την Πράσινη Γραμμή για να έχουν προσωπική εικόνα της κατοχής ευρωπαϊκού εδάφους.
Συμβολικό μήνυμα επανένωσης εξέπεμψαν από τη Λευκωσία ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, περπατώντας το πρωί κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός στην καρδιά της διαιρεμένης Λευκωσίας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για την «οδυνηρή αλλά ισχυρή σιωπή» των δρόμων της κατοχής σε ευρωπαϊκό έδαφος, υπογραμμίζοντας την ανθεκτικότητα των Κυπρίων που υπέστησαν εκτοπισμό και βαθύ πόνο, αλλά επέμειναν. Τόνισε, παράλληλα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί «υπόσχεση» και ότι για την Κύπρο η Ευρωπαϊκή Ένωση «κρατά την υπόσχεση της επανένωσης».

 

Η Πρόεδρος της Κομισιόν ευχαρίστησε τον Κύπριο Πρόεδρο για τη φιλοξενία, επισημαίνοντας τον ρόλο της Κύπρου ως σημείου συνάντησης ηπείρων και πολιτισμών στην καρδιά της Μεσογείου. Όπως ανέφερε, με τη μοναδική της τεχνογνωσία στον διάλογο, τη διαπραγμάτευση και τη διπλωματία, η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 2026 θα καθοδηγήσει την ευρωπαϊκή ατζέντα σε απαιτητικές συγκυρίες.

Ο κ. Χριστοδουλίδης, σε μια κίνηση συμβολισμού, «ξενάγησε» την κ. Φον Ντερ Λάιεν στην Πράσινη Γραμμή της Λευκωσίας, την μοναδική πλέον διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, μετά την επανένωση του Βερολίνου.

«Πολύ συγκινητική επίσκεψη στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία. Θέλω να είμαι σαφής. Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κυπρίους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ. Ελπίζω λοιπόν ότι το 2026 θα φέρει νέα ώθηση προς την επανένωση της Κύπρου», έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν στον προσωπικό της λογαριασμό στα σόσιαλ μίντια.

Η επικεφαλής της Κομισιόν, βρίσκεται στην Κύπρο για την πρώτη συνεδρίαση του Κολλεγίου των Επιτροπών στο νησί, στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Την Πράσινη Γραμμή της Λευκωσίας  αναμένεται να επισκεφτούν την Παρασκευή οι υπόλοιποι Επίτροποι, ώστε να έχουν προσωπική εικόνα για την κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους, από χώρα που θεωρητικώς επιδιώκει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

