Φον Ντερ Λάιεν: «Απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο» – Η συγκινητική επίσκεψη στην Πράσινη Γραμμή

Συμβολικό μήνυμα επανένωσης εξέπεμψαν από τη Λευκωσία ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, περπατώντας το πρωί κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός στην καρδιά της διαιρεμένης Λευκωσίας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για την «οδυνηρή αλλά ισχυρή σιωπή» των δρόμων της κατοχής σε ευρωπαϊκό έδαφος, υπογραμμίζοντας την ανθεκτικότητα των Κυπρίων που υπέστησαν εκτοπισμό και βαθύ πόνο, αλλά επέμειναν. Τόνισε, παράλληλα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί «υπόσχεση» και ότι για την Κύπρο η Ευρωπαϊκή Ένωση «κρατά την υπόσχεση της επανένωσης».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας @PresidentCYP @Christodulides με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής @EU_Commission @vonderleyen κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής. 🇨🇾🇪🇺 pic.twitter.com/lZmzGGmeu0 — Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) January 15, 2026

Η Πρόεδρος της Κομισιόν ευχαρίστησε τον Κύπριο Πρόεδρο για τη φιλοξενία, επισημαίνοντας τον ρόλο της Κύπρου ως σημείου συνάντησης ηπείρων και πολιτισμών στην καρδιά της Μεσογείου. Όπως ανέφερε, με τη μοναδική της τεχνογνωσία στον διάλογο, τη διαπραγμάτευση και τη διπλωματία, η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 2026 θα καθοδηγήσει την ευρωπαϊκή ατζέντα σε απαιτητικές συγκυρίες.

Ο κ. Χριστοδουλίδης, σε μια κίνηση συμβολισμού, «ξενάγησε» την κ. Φον Ντερ Λάιεν στην Πράσινη Γραμμή της Λευκωσίας, την μοναδική πλέον διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, μετά την επανένωση του Βερολίνου.

«Πολύ συγκινητική επίσκεψη στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία. Θέλω να είμαι σαφής. Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κυπρίους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ. Ελπίζω λοιπόν ότι το 2026 θα φέρει νέα ώθηση προς την επανένωση της Κύπρου», έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν στον προσωπικό της λογαριασμό στα σόσιαλ μίντια.

Thank you for hosting us in Cyprus, dear Nikos @Christodulides. At the heart of our shared home, the Mediterranean, Cyprus is where continents and cultures meet. So with a unique expertise in dialogue, negotiation and diplomacy, the @CY2026EU presidency will steer our European… pic.twitter.com/UlYTKQVnHA — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 15, 2026

Η επικεφαλής της Κομισιόν, βρίσκεται στην Κύπρο για την πρώτη συνεδρίαση του Κολλεγίου των Επιτροπών στο νησί, στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Την Πράσινη Γραμμή της Λευκωσίας αναμένεται να επισκεφτούν την Παρασκευή οι υπόλοιποι Επίτροποι, ώστε να έχουν προσωπική εικόνα για την κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους, από χώρα που θεωρητικώς επιδιώκει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.