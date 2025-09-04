Εξαφάνιση 59χρονης Βρετανίδας στην Καβάλα: «Βρήκαν το πτώμα της – Δυστυχώς, το περίμενα» λέει ο σύζυγός της

Τραγική κατάληξη φαίνεται πως είχε η εξαφάνιση της Βρετανίδας Μισέλ Μπούρντα, 59 ετών, από την παραλία Οφρύνιο, στην περιοχή της Καβάλας, την 1η Αυγούστου, αφού ο σύζυγός της Κρις, δήλωσε την Πέμπτη ότι η αστυνομία του ανακοίνωσε πως βρέθηκε το πτώμα της. Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι είχε εντοπιστεί πτώμα γυναίκας στο γειτονικό Φιδονήσι.

Ο Κρις Μπούρντα δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail ότι οι αστυνομικοί, τελικώς βρήκαν το πτώμα της συζύγου του, περισσότερο από ένα μήνα μετά την εξαφάνισή της. Η σορός βρέθηκε στο μικρό νησί, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου την είδε για τελευταία φορά. Η επίσημη ταυτοποίηση του πτώματος θα γίνει με νεκροτομή.

Ο θλιμμένος σύζυγος ανέφερε: «Βρήκαν το πτώμα της. Δυστυχώς, το περίμενα αυτό». Ο ίδιος κατηγόρησε το Λιμενικό για ολιγωρία στις έρευνες. «Είπαν ότι δεν μπορούσαν να τη βρουν, ισχυρίστηκαν ότι είχε φύγει με έναν άγνωστο άνδρα, αλλά αυτό ήταν ανοησία. Νομίζω ότι το Λιμενικό δεν έκανε πραγματικά τίποτα και την επόμενη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να το σκεφτούν. Δεν θα έπρεπε να τους πάρει τρεις ώρες για να συντάξουν μια αναφορά για την εξαφάνιση και μετά να αρχίσουν την αναζήτηση», είπε.

«Είπαν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι είχε πνιγεί, ότι δεν υπήρχε πτώμα, ότι ακολουθούσε κάποιον άλλον. Αλλά εγώ ήξερα ότι δεν ήταν έτσι. Δεν θα έφευγε χωρίς τα χρήματά της, τα γυαλιά της ή τα φάρμακά της», πρόσθεσε.