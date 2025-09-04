Eurobasket 2025: Ισπανία – Ελλάδα 23-35 (Β’ περίοδος) – Live ο «τελικός» της Εθνικής

H Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ισπανία για την τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου του Eurobasket 2025. Με νίκη η Ελλάδα θα προκριθεί ως πρώτη και θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στους «16», ενώ με ήττα θα τερματίσει στην 4η θέση και θα παίξει με την Γαλλία στην επόμενη φάση του τουρνουά.

20-31: Τέλος Α’ περιόδου

16-30: Στο + 14 η Ελλάδα 2:13 πριν το τέλος της Α’ περιόδου

14-27: Με 4/4 τρίποντα από τον Ντόρσεϊ

14-24: Στο +10 η Ελλάδα

14-19: Πρώτη φορά στο +5 η Εθνική

13-13 με 6:22 ακόμη για το τέλος της Α’ Περιόδου

7-8 το σκορ στα πρώτα 2,5 λεπτά

Έναρξη της αναμέτρησης

Η αρχική 5αδα της Ισπανίας: Ντε Λαρέα, Γιούστα, Πάρα, Αλδάμα και Πραντίγια

Ντε Λαρέα, Γιούστα, Πάρα, Αλδάμα και Πραντίγια Η αρχική 5αδα της Εθνικής: Ντόρσεϊ, Σλούκας, Παπανικολάου, Κατσίβελης και Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ντόρσεϊ, Σλούκας, Παπανικολάου, Κατσίβελης και Γιάννης Αντετοκούνμπο «ΠΑΜΕΕ»

Στιγμιότυπα από την προθέρμανση της Εθνικής

Στο γήπεδο και έτοιμοι για τον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων οι διεθνείς

Η Εθνική θα παραταχθεί κόντρα στους Ισπανούς χωρίς τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Η κατάταξη στον Γ’ όμιλο

1. *Ιταλία 4-1

2. *Βοσνία-Ερζεγοβίνη 3-2

3. *Ελλάδα 3-1

4. Γεωργία 2-3

5. Ισπανία 2-2

6. Κύπρος 0-5