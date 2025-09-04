Eurobasket 2025: Ισπανία – Ελλάδα 23-35 (Β’ περίοδος) – Live ο «τελικός» της Εθνικής

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Εθνική Ελλάδας, Σλούκας, Αντετοκούνμπο Γαλλία,

H Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ισπανία για την τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου του Eurobasket 2025. Με νίκη η Ελλάδα θα προκριθεί ως πρώτη και θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στους «16», ενώ με ήττα θα τερματίσει στην 4η θέση και θα παίξει με την Γαλλία στην επόμενη φάση του τουρνουά.

  • 20-31: Τέλος Α’ περιόδου
  • 16-30: Στο + 14 η Ελλάδα 2:13 πριν το τέλος της Α’ περιόδου
  • 14-27: Με 4/4 τρίποντα από τον Ντόρσεϊ
  • 14-24: Στο +10 η Ελλάδα
  • 14-19: Πρώτη φορά στο +5 η Εθνική
  • 13-13 με 6:22 ακόμη για το τέλος της Α’ Περιόδου
  • 7-8 το σκορ στα πρώτα 2,5 λεπτά
  • Έναρξη της αναμέτρησης
  • Η αρχική 5αδα της Ισπανίας: Ντε Λαρέα, Γιούστα, Πάρα, Αλδάμα και Πραντίγια
  • Η αρχική 5αδα της Εθνικής: Ντόρσεϊ, Σλούκας, Παπανικολάου, Κατσίβελης και Γιάννης Αντετοκούνμπο
  • «ΠΑΜΕΕ»

 

  • Στιγμιότυπα από την προθέρμανση της Εθνικής

  • Στο γήπεδο και έτοιμοι για τον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων οι διεθνείς

  • Η Εθνική θα παραταχθεί κόντρα στους Ισπανούς χωρίς τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Η κατάταξη στον Γ’ όμιλο
1. *Ιταλία 4-1
2. *Βοσνία-Ερζεγοβίνη 3-2
3. *Ελλάδα 3-1
4. Γεωργία 2-3
5. Ισπανία 2-2
6. Κύπρος 0-5

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 λάθος που κάνουν στη δουλειά και αποτυγχάνουν όσοι είναι εσωστρεφείς, σύμφωνα με ειδικό του Stanford

Θερμή υποδοχή στην Ειρήνη Αγαπηδάκη από υγειονομικούς στη Δράμα, διαμαρτυρίες στον υπουργό Υγείας

Θεοδωρικάκος: Τι συζήτησε με εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων

Γιατί η Σουηδία σχεδιάζει να μειώσει τον ΦΠΑ στα τρόφιμα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Χιλιάδες κοκκινομάλληδες βγήκαν στους δρόμους – Δείτε γιατί
περισσότερα
18:25 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Άρης: Την Παρασκευή (5/9) στην Ελλάδα ο Μανόλο Χιμένεθ

Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν, πλέον, για να σφραγιστεί η συμφωνία του Άρη με τον Μανόλο Χιμέ...
11:58 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Eurobasket 2025: Σήμερα ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας με την Ισπανία – Η «μάχη» για την 1η θέση και τα σενάρια πρόκρισης

Η ώρα που η Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022, Ισπανία θα βρεθεί στον δρόμο της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ...
03:15 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Άγγελος Ποστέκογλου: Ψιλά στην λίστα της Φενέρμπαχτσε μετά την απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο

Η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή μετά την απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο, με το...
01:30 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Champions League: Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της Πάφου, ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς

Η Πάφος ζει μια ιστορική στιγμή, καθώς ετοιμάζεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στη League Phas...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος